El hombre que vendió por 25 centavos un plátano de 6,2 millones de dólares

Por: Sarah Maslin Nir/The New York Times

“Soy un hombre pobre” , dijo Alam, de 74 años, con la voz quebrada. “Nunca he tenido esa cantidad de dinero; nunca he visto esa cantidad de dinero”.

Pero costaría miles de dólares obtener esa cantidad de plátanos en un mercado mayorista , dijo Alam. La ganancia neta de la compra de 100 mil plátanos por parte de Sun sería sólo de unos 6 mil dólares. Además, añadió Alam, el dinero pertenecería al propietario del puesto, no a él.

Cattelan no recibió compensación por la venta d e Sotheby’s, que se realizó en nombre de un coleccionista que no ha sido identificado, pero dijo en un correo electrónico que, aun así, estaba emocionado por el precio.

Para él, el chiste del “Comediante” lo siente a costa suya. Unos días después de la venta, conmoción y angustia lo invadieron al considerar quién se beneficiaba —y quién no.

“Quienes lo compraron, ¿qué clase de personas son?”, preguntó. “¿No saben qué es un plátano?”

Cattelan dijo que se sintió afectado por la reacción de Alam a su obra de arte, pero no alcanzó a unirse a sus críticas. “La reacción del vendedor de plátanos me conmueve profundamente y subraya cómo el arte puede resonar de maneras inesperadas y profundas”, escribió. “Sin embargo, el arte, por su naturaleza, no resuelve problemas —si lo hiciera, sería política”.

Para Alam, no mucho ha cambiado desde que se vendió su plátano. Todavía son cuatro plátanos por un dólar, o 24.8 millones de plátanos por 6.2 millones de dólares.

Zachary Small y Debadrita Sur contribuyeron con reportes a este artículo.

©The New York Times Company 2024