Continúa la fiesta en medio del dolor en Nueva Orleans

Por: Rick Rojas e Isabelle Taft/The New York Times

Sin embargo, no había forma de confundir esa noche del 3 de enero con una velada normal en el corazón de Nueva Orleans, aseguró Holmes. Un dolor palpable se cernía sobre el Barrio Francés desde que un hombre arrolló a una multitud con una camioneta cargada de armas y explosivos la madrugada del 1 de enero, cobrando las vidas de 14 personas y lesionando a docenas.

“Si no fuera así como principalmente me gano la vida, no estaría aquí ahorita”, expresó Holmes.

Nueva Orleans es famosa por infundir dolor con levedad y música, una tradición de celebrar la vida y exaltar a los muertos. La atmósfera en Bourbon Street desde el ataque ha sido claramente diferente. Pero el miedo y la frustración no eran suficientes para justificar la ausencia. Había turistas a los que atender y entretener. Las condolencias no pagarían la renta.

Afuera del Fat Catz Music Club, una niña de 4 años tamborileaba en una cubeta de plástico para recibir propinas. Su tío dijo sentirse incómodo respecto a estar allí, pero no tenían techo y necesitaban dinero.