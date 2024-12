El FBI investiga millonarios robos en mansiones de atletas estadounidenses

El FBI no confirmó la investigación. Sin embargo, en un memorándum el mes pasado, la NBA dijo que el FBI había informado a su equipo de seguridad y que había “vinculado muchos de los robos en viviendas con grupos de robo transnacionales sudamericanos”. El FBI los describió como “bandas sofisticadas y bien organizadas que incorporan técnicas y tecnologías avanzadas, incluyendo vigilancia previa, drones y dispositivos de interferencia de señales”, de acuerdo con el memorándum de la NBA que fue obtenido por The New York Times. Estos grupos van por dinero en efectivo y “artículos que pueden revenderse en el mercado negro, como joyas, relojes y bolsas de lujo”, decía. En la mayoría de los casos, los sistemas de alarma de las viviendas no estaban activados y las casas estaban desocupadas.