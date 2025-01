Excavan en desierto para ayudar a familias de desaparecidos

“La dignidad y los derechos humanos no terminan con la muerte”, dijo Yezka Garza, coordinadora general del centro con sede en Saltillo , una ciudad industrial enclavada en el desierto de Coahuila . “Lo que buscamos es que esos cuerpos no vuelvan a ser olvidados”.

El centro abrió en el 2020, con el apoyo de fondos del Gobierno estatal, la comisión federal de búsqueda de México y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Tiene alrededor de 50 empleados. Trabajan para encontrar, clasificar, almacenar e identificar restos humanos.

Desde el 2021, los investigadores han recuperado mil 521 restos humanos no reclamados, no identificados o no descubiertos mediante búsquedas a gran escala en morgues estatales, fosas comunes y lugares de entierro clandestinos. Mediante análisis genéticos y forenses, han puesto nombre a 130 de esos cadáveres. Muchos de los muertos probablemente fueron víctimas de la violencia a manos del cartel de Los Zetas y las fuerzas de seguridad que se confabularon con ellos, con los homicidios alcanzando su punto máximo en el 2012.