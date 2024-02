Fallo en Alabama afirma que los embriones congelados son niños abriendo brecha en cristianismo

Pero el fallo de Alabama “es una opinión muy moralmente honesta”, dijo Andrew T. Walker, profesor asociado de ética cristiana y teología pública en el Seminario Teológico Bautista del Sur, en Kentucky. La decisión, dijo, muestra la línea directa de razonamiento entre la creencia de que la vida comienza en la concepción y la oposición al aborto y la FIV. “Obligará a los cristianos conservadores a considerar su propia potencial complicidad en la industria de la FIV”, dijo.

Moralmente prohibido

La Iglesia Católica es quizás la institución más grande que se opone a la FIV. Casi todas las intervenciones modernas de fertilidad están moralmente prohibidas.

La primera declaración importante de la iglesia en contra de la FIV surgió en respuesta al primer “bebé de probeta” del mundo, nacida en Inglaterra en 1978. Escrito por el Cardenal Joseph Ratzinger, quien más tarde se convirtió en el Papa Benedicto XVI, el documento abordaba una variedad de tecnologías de fertilidad, como la inseminación artificial, la FIV y la gestación subrogada.

En enero, el Papa Francisco condenó la subrogación y pidió que se prohibiera la práctica.

Muchos católicos utilizan anticonceptivos y tratamientos de fertilización in vitro, violando las enseñanzas de la iglesia. Pero para los católicos practicantes, la oposición a la FIV es parte de un ecosistema de creencias sobre el matrimonio, la familia y el sexo.

La bioética de la fertilización in vitro no es un tema en el que piense la mayoría de los cristianos conservadores. Los evangélicos suelen basarse en lecturas literales de la Biblia, no en siglos de filosofía social católica. Y la Biblia, un texto antiguo, no menciona la fertilización in vitro.

Walker dijo que cuando consideró presentar una resolución en materia de tecnología reproductiva artificial en la Convención Bautista del Sur, la denominación protestante más grande de Estados Unidos, sus colegas reaccionaron con vacilación.