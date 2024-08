Elon Musk busca construir una ciudad marciana en 20 años

Musk , de 53 años, ha ordenado a los empleados de SpaceX que trabajen en el diseño y los detalles de una ciudad marciana, de acuerdo con cinco personas con conocimiento de los esfuerzos y documentos vistos por The New York Times. Un equipo está elaborando planos para viviendas pequeñas tipo domo, incluyendo los materiales que podrían usarse para construirlas. Otro está trabajando en trajes espaciales para combatir el ambiente hostil de Marte, mientras un equipo médico investiga si los humanos pueden t ener hijos allí. Musk ha ofrecido voluntariamente su esperma para ayudar a sembrar una colonia, dijeron dos personas familiarizadas con sus comentarios.

Musk y SpaceX no respondieron a solicitudes de comentarios. En una publicación en X después de la publicación de este artículo, Musk dijo que no había ofrecido su esperma y que a nadie en SpaceX se le había ordenado trabajar en una ciudad marciana. “Cuando la gente me ha pedido hacerlo, he dicho que primero debemos centrarnos en llegar allí”, escribió.