Costa Rica busca convertirse en el Silicon Valley de América Latina

Estados Unidos no puede culpar a sus amigos latinoamericanos por recurrir a China para realizar inversiones que éste no realizará. Mientras EU ha estado tratando de gobernar el mundo, ha quedado fuera de su propio hemisferio.

Pero esta fábrica no sería competitiva en EU. Incluso en Costa Rica, ha tenido dificultades para competir con los bajos costos laborales de Asia. De hecho, Intel cerró la planta en el 2014 y envió su trabajo a Malasia, dejando un equipo mínimo dedicado a investigación y desarrollo. La fábrica reabrió en el 2020, después de que la pandemia provocó una escasez de chips. La demanda de chips no hará más que aumentar con el auge de la IA.

Cómo sortea Estados Unidos los retos que plantea la IA —y una China mucho más poderosa— determinarán su futuro. EU tiene una decisión: enfrentar esos retos solo o con vecinos amistosos.

Farah Stockman es autora de “American Made: What Happens to People When Work Disappears”. Comentarios a intelligence@nytimes.com.

©The New York Times Company 2024