$!Corte Suprema de EEUU crea una Presidencia sin ley

En julio de 1974, la Suprema Corte rechazó un reclamo extravagante de inmunidad presidencial: el intento de Richard Nixon de que el tribunal le excusara producir cintas de la Casa Blanca relacionadas con el allanamiento y el encubrimiento del Hotel Watergate. Nixon nunca enfrentó cargos penales por su participación porque, tras su dimisión, Gerald Ford le concedió un “perdón total, libre y absoluto”. Pero el texto del indulto de Ford dejó claro que, de no haber sido por el perdón, Nixon podría haber sido procesado legalmente por su conducta mientras era Presidente.

Como dejó muy claro el indulto Ford-Nixon, el País entendió bien que los ex Presidentes podrían enfrentar un juicio por sus crímenes durante el mandato. Hace apenas tres años, cuando el Senador Mitch McConnell votó a favor de absolver a Trump tras un juicio político por incitación a la insurrección, McConnell explicó: “Tenemos un sistema de justicia penal en este País. Tenemos litigios civiles. Y los ex Presidentes no son inmunes a que rindan cuentas a cualquiera de los dos”.

Pero este caso tiene que ver tanto con el tribunal como con el Presidente. Esto se debe a que una deformación tan profunda de la separación de poderes no puede permanecer contenida. En este caso, el tribunal anuncia que un importante mecanismo de rendición de cuentas, los cargos penales en virtud de estatutos aprobados por el Congreso, casi no está disponible en el contexto de los ex Presidentes.

Un tribunal dispuesto a declarar al Presidente fuera del alcance de la ley, independientemente de las acciones del Presidente o del Congreso, podría utilizar ese mismo poder para encubrirse con la misma inmunidad frente a procesos legales.

Aunque ninguno de los precedentes del tribunal respalda la decisión de inmunidad, el tribunal sí se basa en un acervo de razonamiento diferente, que se puso de manifiesto en las recientes declaraciones de magistrados que se enfrentaban a rendir cuentas a entidades externas, en particular el Congreso. La más flagrante fue la declaración del juez Samuel Alito en julio pasado a The Wall Street Journal sobre el Congreso y la Corte: “Sé que esta es una opinión controvertida, pero estoy dispuesto a decirla”, dijo el juez Alito. “Ninguna disposición de la Constitución les otorga” —es decir, al Congreso— “la autoridad para regular la Suprema Corte, punto”.