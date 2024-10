Sí, empieza a correr, pero evita tropiezos

Antes de participar en una carrera o comprometerte con un plan de entrenamiento, considera lo que es realista para ti, dijo Gentry. Inscribirse en una carrera puede ser un objetivo motivador para algunos, pero no es necesario.

Quizás sea la forma de ejercicio más intuitiva, pero dar el primer paso puede resultar complicado. The New York Times consultó a expertos sobre los errores más comunes que ven en los corredores nuevos y sus consejos para combatirlos y crear una rutina sostenible de correr.

Por Talya Minsberg/The New York Times

Meghann Featherstun, dietista deportiva, dijo que ve corredores de todos los niveles que no comen antes de correr por la mañana, y eso es un error, dijo. Tu cuerpo ayuna durante la noche y no tiene mucha energía para correr inmediatamente. Con el tiempo, no comer bien puede elevar las posibilidades de sufrir lesiones y afectar negativamente a las hormonas y al metabolismo, dijo.

Featherstun dijo que la clave es comer carbohidratos simples y de fácil digestión: unas cuantas galletas integrales, un paquete de puré de manzana o un plátano.

Para los corredores que tienen problemas para comer antes de correr por la mañana, Featherstun recomienda entrenar a tu cuerpo. Cuanto más practiques suministrar combustible antes de correr, mejor se adaptará tu cuerpo.

Cuando termines de correr, concéntrate en alimentos ricos en proteínas combinados con carbohidratos y grasas saludables. Prueba un batido de proteína o una barra de proteína. Mejor aún, opta por una comida equilibrada, como un sándwich de huevo o avena y yogur griego.