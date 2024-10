China presiona por más bebés

Por Vivian Wang/The New York Times

Beijing. La primera vez que un trabajador del Gobierno animó a Yumi Yang a tener un bebé, ella no le prestó mucha atención. Ella y su marido estaban registrando su matrimonio en una oficina local en el noreste de China, y el trabajador les dio vitaminas prenatales, lo que ella atribuyó a un Gobierno solícito.

Cuando más tarde la llamó un funcionario para preguntarle si las había tomado y luego volvió a llamar después de quedar embarazada para monitorear su progreso, Yang también tachó esas preguntas como bien intencionadas. Pero luego, después de haber dado a luz, los funcionarios se presentaron a su puerta pidiendo tomar una fotografía de ella y el bebé para sus archivos. Eso fue demasiado.

“Fue realmente ridículo cuando vinieron a mi casa”, dijo Yang, de 28 años. “Me sentí un poco disgustada”.

Ante una población en declive que amenaza el crecimiento económico, el Gobierno de China se está involucrando en la elección más íntima de las mujeres: tener o no un hijo.

Los funcionarios han hecho mancuerna con universidades para desarrollar cursos sobre cómo tener una “visión positiva del matrimonio y la maternidad”. En las reuniones políticas, los funcionarios están difundiendo el mensaje.

“Como mujer, si has cumplido tu tiempo en esta tierra y no has dado a luz a otra vida, es una verdadera lástima”, dijo Gao Jie, delegada de la Federación Femenil de China, a los periodistas durante una reunión nacional de legisladores en Beijing este año.

Para algunos, el enfoque directo es invasivo; se han quejado mujeres en las redes sociales de haber sido abordadas por los funcionarios del vecindario, incluyendo algunas que dijeron haber recibido llamadas preguntándoles la fecha de su último ciclo menstrual.