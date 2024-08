Caos global por una actualización rutinaria de software

La reciente caída global de s oftware , proclamada como la más grande de la historia, no fue causada por terroristas, IA o hackers. Fue una actualización de rutina que salió mal.

Por: David Streitfeld y Kate Conger/The New York Times

CrowdStrike, una compañía de Texas, se especializa en proteger a clientes corporativos de ciberamenazas. Ha tenido mucho éxito en ello. Sin embargo, esta vez, la amenaza vino del propio CrowdStrike.

El problema comenzó con una pequeña actualización de software de Windows que CrowdStrike envió a sus clientes. Esto inhibió todas las computadoras que tocó. “Parece que Windows no se cargó correctamente”, anunciaban los mensajes. El telón de fondo era del color de un cielo perfecto, también conocido como la “pantalla azul de la muerte”.

Cualquier sistema puede fallar. El Gran Apagón de 1965 dejó sin energía eléctrica a 30 millones de personas en el este de Estados Unidos. El culpable —un relé defectuoso en una central eléctrica canadiense que provocó una cascada de problemas— era igualmente rutinario.

Vivir en el mundo moderno es un acto de fe. La mayoría de las veces no pensamos en ello. Entonces el avión en el que viajamos se sacude con turbulencia. O leemos sobre cómo se desprendió una puerta. O —como sucedió en miles de vuelos el 19 de julio— ni siquiera podemos subir al avión. Fue un caos mundial.

Incluso quienes no estaban tratando de viajar estaban molestos. Las computadoras no podían repararse solas, y los humanos, al menos en un principio, no fueron mucho mejores.

Es probable que CrowdStrike no haya hecho su debida diligencia, señalaron programadores. Probar el parche en una variedad de máquinas con Windows antes de enviarlo a los clientes podría haber ayudado a detectar el problema.

CrowdStrike no es una startup diminuta. Fundada en el 2011, tiene 8 mil empleados y una valuación en bolsa que se encaminaba a los 100 mil millones de dólares, al menos antes de la interrupción.

Un mensaje de George Kurtz, el director ejecutivo de la compañía, pareció minimizar la falla, al calificarla de “un defecto encontrado en una única actualización de contenido para servidores de Windows”.

Los trabajadores de tecnología de la información de las compañías afectadas se enfrentaron a una decisión: ir hasta cada máquina fuera de línea y eliminar el fragmento de código defectuoso o no hacer nada y esperar a que CrowdStrike hallara una solución.

“El problema que esto plantea es que normalmente las grandes compañías, que son los clientes de CrowdStrike, dan mantenimiento a su flota” con controles centralizados, dijo Mikko Hypponen, director de investigación en WithSecure, una firma de ciberseguridad.