Bad Bunny regresa a sus raíces boricuas

Por: Jon Caramanica

y Joe Coscarelli/The New York Times

En los últimos años, Bad Bunny —la superestrella mundial del reguetón y el trap latino cuyo asombroso éxito ha rehecho el panorama pop de la música en español— se ganó el mundo. Tres álbumes que encabezaron las listas de Billboard. El título de artista más reproducido del planeta.

Sin embargo, todo su éxito lo dejó desarraigado de Puerto Rico, donde nació, creció y vivió hasta el 2023, cuando partió a Los Ángeles y Nueva York.

Ya está de regreso en Puerto Rico, y en su sexto álbum como solista, “Debí Tirar Más Fotos”, el músico nacido Benito Martínez Ocasio deja claro su renovado compromiso con la isla con una incisiva propuesta musical.

El LP de 17 pistas fue grabado en Puerto Rico y cuenta con una gran cantidad de colaboradores jóvenes que representan una variedad de estilos de su tierra natal que se remontan a generaciones atrás —urbano del cantante RaiNao; reguetón y trap latino de Omar Courtz y DeiV; y ritmos tradicionales como plena y bomba de Pleneros de la Cresta y Chuwi.

Bad Bunny, de 30 años, lo llamó su “álbum más puertorriqueño de todos los tiempos”.

Estos son extractos editados de la aparición de Bad Bunny en Popcast, el podcast musical de The New York Times, a finales de diciembre.

¿En qué momento te diste cuenta de “necesito reconectarme” con Puerto Rico?

Cuando estás lejos, a veces puedes ver mejor, puedes apreciar más. Todos los invitados en el álbum, esos son los artistas que solía escuchar cuando estaba en Los Ángeles o de gira. Y fue especial porque puedes sentirte cerca de casa a través de la música.

En los primeros años de tu éxito, ¿pensaste: “mientras más lejos estoy de Puerto Rico, significa que me está yendo mejor”?

Creo que es algo que la industria intenta meterte en la cabeza, como que tienes que estar en todo el mundo. Y lo entiendo porque Puerto Rico es una isla muy pequeña. Pero siempre supe que podía ser grande y exitoso siendo puertorriqueño, con mi música y mi jerga y mi cultura, mi todo.

¿Sentiste que había sonidos puertorriqueños maduros para modernizarse, como la salsa y la plena?

Sí. Este no es un ritmo nuevo, es un ritmo muy antiguo, simplemente suena nuevo y diferente porque yo lo estoy haciendo. A veces los jóvenes pueden pensar, y yo solía pensar esto cuando era joven, este tipo de música es para viejitos. Pero cuando creces, empiezas a apreciarla y comprenderla más. Sólo quiero que sepan que puedes hacerla de una manera genial. Puedes hacerla con un sentimiento nuevo, con una jerga nueva, con un todo nuevo. No hay reglas.

En el pasado has participado en protestas y has incluido periodismo de investigación en tus videos musicales sobre cosas que están sucediendo en Puerto Rico.

Cada vez que me expreso sobre algo lo hago porque lo siento. No es porque sea Bad Bunny y tenga 40 millones de seguidores y quiera —no. Soy un ser humano normal y tengo sentimientos y me enojo y me pongo feliz y así es como hago mi música.

A veces quieres llorar, a veces quieres bailar, a veces quieres enamorarte y a veces quieres hablar de cuestiones políticas. Todo lo que digo y todo lo que hago es porque lo siento.

¿Hay una parte de ti que siente que los escuchas que no entienden tus letras en español se pierden de algo?

Definitivamente. La gente se pierde de mucho. De hecho, incluso hay muchos latinos que hablan español que se pierden de mucho porque estoy cantando en jerga puertorriqueña. El álbum “Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana” contiene muchas analogías puertorriqueñas y estoy 100 por ciento seguro de que la gente se perdió las mejores partes de ese álbum. Definitivamente.

¿Cómo te hace sentir eso? ¿Quieres explicarlo demasiado o simplemente...

(Cantando) No meeee impoooooortaaaaaaa.

