Aumentan agresiones a migrantes en la selva del Darién

Varias or ganizaciones humanitarias , incluyendo Human Rights Watch, acusan a la policía fronteriza de Panamá, encargada de la seguridad en la selva y que tiene agentes patrullando el bosque, de no proteger a los migrantes y de permitir que los perpetradores cometan crímenes con impunidad.

Días antes, la familia había entrado al Tapón del Darién , la selva entre Colombia y Panam á que en los últimos tres años se ha convertido en una de la s vías migratoria s más transitadas del mundo. Después de escalar montañas y cruzar ríos en su intento por llegar a Estados Unidos , su grupo fue abordado por media docena de hombres co n pasamontañas, empuñando armas largas y profiriendo amenazas.

Por: Julie Turkewitz/The New York Times

The New York Times habló recientemente con más de 70 personas que dijeron haber sido asaltadas por grupos de hombres armados en la jungla. De ellas, 14 eran mujeres que dijeron haber sido agredidas sexualmente, desde tocamientos forzados hasta violación. (El Times no revela los nombres de las presuntas víctimas para proteger su privacidad).