$!“Hay niños que lo único que necesitan es una palmadita del profesor, y le diga ‘vos podés’”

El estudio identificó factores como la falta de apoyo familiar, problemas de alimentación y la ausencia de tutores como causas que afectan la autoestima de estos niños. “Es preocupante tener este dato, pero es más preocupante no hacer ninguna intervención. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es realizar otro estudio de investigación haciendo una intervención en algunas de estas escuelas para ver de qué manera podemos mejorar el autoestima en los niños”, afirmó el docente.

García enfatizó la necesidad de intervenciones educativas y el papel fundamental que deben desempeñar educadores y padres para mejorar la autoestima y prevenir problemas futuros como la violencia y la delincuencia. También hizo un llamado a la sociedad para colaborar en mejorar la salud mental de los niños.

“Los niños vienen de hogares con dificultades donde a veces no hay un padre responsable que esté atento a la educación y a la formación de ellos. Estos niños a veces van a la escuela sin comer, no tienen un tutor. Y entonces todo esto va generando malas actitudes en los niños, esa baja autoestima porque siente que no tienen protección de sus padres, de nadie que los esté apoyando”, lamentó.