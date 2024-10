“Campaña de LA PRENSA previene y sensibiliza sobre salud mental”

“A veces creemos que este problema no me va a pasar a mí y no es así. Por ejemplo, de un grupo de 50, al menos tres personas enfrentan algún trastorno mental, pero son temas que no nos gusta hablar, cuesta reconocer o aceptar que me está pasando algo que se sale de la norma”, concluyó.

En este contexto, LA PRENSA ha asumido un papel crucial, destacando el tema de la salud mental en un momento en que el estigma aún pesa sobre quienes sufren estas condiciones. Muchas personas, por miedo o vergüenza, evitan hablar sobre lo que les ocurre, no les gusta admitir que algo está fuera de la norma, o simplemente no quieren enfrentarse a su realidad.