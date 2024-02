Juicio de JOH es solo “la punta del iceberg”: Conferencia Episcopal

Menos de una semana falta para que inicie el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York , proceso legal pactado para el 12 de febrero a las 8:30 AM, hora de Honduras.

El religioso agregó que “él (JOH) sirve ahorita como muestra de un botón, pero el saco tiene muchos más botones y mientras en Honduras no se quite esa cultura del dinero fácil y se sigan manteniendo las cosas lideradas por el narcotráfico o por el crimen organizado, la cosa no va a cambiar”

López lamentó lo que está pasando la familia del exmandatario y y Honduras en general, pues la imagen del país también se mancha.

“Él está siendo juzgado, no ha sido juzgado, pero qué pena que le pase eso a su familia ya que el que se alegra por este tipo de cosas es porque no ha entendido que la imagen del país está dañada. Nos están viendo a todos en el concurso del universo como personas que nos dedicamos a eso”, adujo.

En las últimas horas, la defensa de Hernández pidió una nuevo aplazamiento, pero el juez Kevin Castel confirmó que el juicio iniciará el 12 de febrero.

El expresidente irá solo a juicio luego que Juan Carlos “El Tigre” Bonilla y Mauricio Hernández se declararan culpables.