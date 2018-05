Según prueba de luminol, a Collier no lo mataron en el vehículo ni en casa de Chaín

Tegucigalpa, Honduras.



La madeja empieza a desenredarse en el caso de la muerte del universitario Carlos Emilio Collier (20). Las diferentes pruebas científicas están sacando a luz la verdad de lo que ocurrió la noche del 11 de octubre de 2017.



Una de ellas es la prueba de luminol que realizó la Dirección Policial de Investigación (DPI). Esta reveló que al aplicar el compuesto químico en el vehículo donde supuestamente viajaba Collier el día de su muerte se halló que la sangre que había era de transferencia, lo que indica que al universitario no lo mataron en el carro.



El luminol se aplicó por cuadrantes en el techo del vehículo en la parte interior, en la sentadera, respaldar de asientos, tapicería de la puerta, así como el piso y baúl. El informe refiere: “Se identificaron puntos característicos luminiscentes positivos a nivel de respaldar del asiento cuadrante tres, una mancha de transferencia, en vidrio trizado se aprecia una mancha de flujo, en trípode encontrado sobre piso del porta equipaje mancha de goteo”.

El acta de la prueba de luminol describe que en los cinco cuadrantes se aplicó el compuesto químico en el vehículo donde se informó murió Carlos Collier. En la prueba se reveló que en la parte de atrás del carro se observó muy poca sangre, por tanto el carro solo fue utilizado para ir a transportalo, pero Collier no murió en el automotor, como revelaron sus amigos en sus declaraciones.

Por lo tanto, se establece que al momento de generarse las posibles manchas de sangre en los puntos que dieron resultados positivos algunos presentaban características de manchas de flujo y de transferencias directas de un cuerpo.



Mienten



A esta prueba se le suma el dictamen de biología forense que está en proceso, ya que de cuatro cabellos valorables que se encontraron en el cuerpo de Collier aún falta hacer la comparación de dos más; pero lo que está reflejando cada dictamen que ha sido peritado es que los amigos de Collier han mentido durante todo el proceso.



“Hay que revisar qué dijeron las pruebas testificales, los relatos, porque han dado versiones distintas. Desde allí hay mentira en los hechos. Los amigos mintieron, voy a defender la prueba. Hay una mentira alrededor de ellos, hay unos más vinculados con otros y van a tener que explicar muchas cosas”, explicó Julissa Villanueva, directora de Medicina Forense, a LA PRENSA.

Además, no se encontraron rastros de sangre en el techo del automotor. Las evidencias muestran las incongruencias que desde el inicio de la investigación manejaron los cinco imputados y que están siendo desvirtuadas con la prueba científica.

Hubo discusión



Otro dato importante que reflejan las pruebas científicas es que todo indica que una discusión fue el detonante que apagó la vida de Collier y es algo que revelan las pruebas que se entregarán al juez. “La prueba científica demostrará las incongruencias que existen, pero no se va a denigrar el trabajo que aquí se hace, pues ese trabajo se puede confirmar, no escondemos nada. La defensa tiene que tener claro que no somos enemigos de ellos, no tenemos partido ni interés en favorecer a nadie”, dijo Villanueva.



Comunicado



Ayer, la familia de Carlos Collier emitió un comunicado para apoyar el trabajo realizado por las fiscales Sagrario Salinas y Leslie Cruz, quienes han conocido el caso desde el inicio.

El próximo 23 de mayo se celebrará la audiencia preliminar.

En el escrito, la familia pide la continuidad de las dos representantes fiscales ante la presión que aseguran hace la defensa para el cambio de ellas en el caso. “Entendemos que el Ministerio Público tiene la potestad de seleccionar y cambiar a sus fiscales, creemos que cualquier recomposición que se realice en los equipos de la parte acusadora podría afectar los resultados de este caso. Estamos en un momento procesal delicado”, expresa el comunicado.



La familia se muestra conforme con las actuaciones de Medicina Forense y esperan que se llegue a la verdad. “Estamos atentos a la evolución del caso para que la muerte de mi hijo no quede impune. Desde un principio les pedí a los jóvenes que dijeran la verdad, pero han ocultado lo que ocurrió de verdad esa noche. Ahora, las pruebas están hablando y tengo fe de que esto se esclarecerá”, manifestó Tatiana Núñez, madre de Collier.