“Susano” escondió el arma con la que se le dio muerte a Carlos Collier

Tegucigalpa, Honduras.



Los testimonios del padre de Carlos Emilio Collier, el de Jean Carlos Collier, tío de la víctima, así como el de Sara Betzabé Anaya Chévez, novia de Collier, detallan algunos elementos que ocurrieron antes y después de la muerte del universitario que son claves para esclarecer el caso.



Además, en el expediente aparecen los testimonios de tres agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) que tuvieron a su cargo la toma de declaraciones de los cinco procesados en el caso: Elías Taufic Chaín, Carlos Alfredo Alvarenga “Susano”, Olga Marina López, James Oconnor y José Carlos Zamora.



Esos testimonios, sumado a las pruebas documentales y periciales, reconstruyen los hechos que ocurrieron en la trágica noche del 11 de octubre de 2017. Los relatos coinciden en que Susano bajó del carro portando el arma que le cegó la vida a Collier.



El carro donde viajaba con sus amigos presentaba varios disparos.



El arma es una de las evidencias que después de seis meses aún no aparece. En las declaraciones, todos los involucrados aseguran que el revólver fue enterrado en un lugar cercano a Alcohólicos Anónimos de la colonia Loarque, pero pese a que familiares de Collier lo buscaron esa misma noche, no lo encontraron. El arma sigue siendo un misterio en el caso.



“Le preguntamos a Elías dónde estaba el arma y dijo que Susano tenía el arma y que Susano la había escondido por Alcohólicos Anónimos y que nos iban a ayudar a buscarla. Ocupan luz, les dije, y pusimos el carro en la calle de Alcohólicos Anónimos para que buscaran la pistola. Nos fuimos y, Gustavo, Carlos y Carlitos íbamos en el carro. Llamamos a la mamá de Carlos, nos tardamos en comunicarnos y luego llamamos a la Policía” dice parte de la declaración que rindió Jean Carlos Collier, tío del universitario.



Carlos Emilio Collier en un confuso hecho apareció muerto y fue dejado en un botadero de la colonia Loarque.



Relato del padre



Es el relato del padre de Carlos Collier, el que detalla el momento cuando su hijo estaba en la casa, su salida y la llegada de Elías Taufic para avisar que había muerto. ”El once de octubre mi hijo estaba con Olga, andaba en la calle. Entraron en la casa, se fueron al cuarto, yo estaba con un cliente. No sé por qué estaban peleando. Salieron y se volvieron a meter. Al salir del cuarto había notado que andaban bebidos. Pero al final salieron. Después mi hijo volvió solo y le dije a mi hermano que no lo dejara salir. Lo había visto bolo. Él intentó salir. Eran como las nueve o las diez de la noche, entonces no lo dejamos salir. Él me rogó salir, yo fui a la pulpería, pero cuando regresé él estaba en la casa, me sentí más tranquilo.



En eso oí una bulla, alguien tocaba el portón, era Susano, y me preguntó por Carlitos, le dije no está, andate. Carlitos salió del cuarto y le dije vino Susano y se fue, él solo me dijo ya vengo, y se fue. Platicamos en el portón de la casa, le dije llévate el celular, me lo enseñó. Me fui a acostar, eran las diez y media. Estaba viendo el teléfono cuando oí gritos. Eran gritos que no eran normales. Mi hermano me dice que pasó algo. Cuando salgo miro a Gustavo, le dije mové tu carro, vamos a buscar a Carlitos y me fui directo a la casa de Elías. Llegamos, Elías sale de su cuarto y le digo decime donde está Carlitos. Me dijo lo fuimos a tirar al botadero de arriba con la idea de James Oconnor. Llego y lo miro tirado, no se movía. Les dije súbanmelo al carro. Le toqué las manos, el cuello, pero no tenía signos vitales. Elías me dice te voy a contar todo lo que pasó. Carlitos se suicidó”, señala parte del relato del padre de Carlos Collier proporcionado ante el Juez.