El Triángulo Norte inicia combate las pandillas con apoyo de EEUU

Ciudad de Guatemala.



El Triángulo Norte de Centroamérica, integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras, realiza este miércoles, con el apoyo de Estados Unidos, sendos operativos de combate frontal a las pandillas que tienen en zozobra a la población y ya se registran 171 capturas, informó una fuente oficial.



El viceministro de Seguridad de Guatemala, Kamilo Rivera, aseguró en rueda de prensa que Guatemala, El Salvador y Honduras con EE.UU. "al unísono, iniciamos esta coordinación para impactar" a las pandillas "el flagelo que está afectando a las sociedades".

"En Guatemala es un operativo contra el terrorismo urbano orientado a desarticular a la mara Salvatrucha y el Barrio 18 y a sujetos que se hacen pasar como pandilleros para obtener dinero y mantener en zozobra a sus víctimas", sostuvo.

Preocupante

Hasta el momento, en este país se registran 71 capturas, en El Salvador 100 y Honduras no ha informado sobre el desarrollo de sus operativos, agregó.



Entre los detenidos en Guatemala figura el comisario de la Policía Nacional Civil (PNC) en el departamento occidental de Chimaltenango, Lucindo Chávez Cifuentes, por el delito de asociación ilícita, y 47 mujeres.



Rivera resaltó que Guatemala "le ha declarado la guerra" a las pandillas e instó a los jóvenes a no dejarse reclutar y que mejor asistan a los centros educativos.



El funcionario explicó que los operativos se desarrollan en coordinación con las embajadas de Estados Unidos y sus unidades operativas en los tres países centroamericanos, con quienes se intercambia información.



"Con ese apoyo internacional estamos trabajando", dijo el viceministro al agradecer el respaldo del Gobierno estadounidense en el combate a las pandillas.



Añadió que los operativos, que se realizan en 14 departamentos, se planificaron desde hace mes y medio y que en el caso de Guatemala "estamos cumpliendo el objetivo" porque "estamos impactando fuertemente en la desarticulación de las estructuras criminales".



Los detenidos son señalados de extorsionar a gremiales del transporte, mercados cantonales, locales comerciales y a camiones que distribuyen productos.



La PNC desplazó a más de 2.000 agentes para los allanamientos judiciales coordinados por fiscales del Ministerio Público (MP).



"Como Estado de Guatemala estamos poniendo a disposición de la ciudadanía la optimización del recurso humano y material para reaccionar eficientemente ante este fenómeno -las pandillas- que está generando zozobra en la población", afirmó.



El viceministro de Seguridad indicó que los resultados de los operativos en los tres países centroamericanos no se conocerán hasta en horas de la noche. EFE