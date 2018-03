Trump aviva su pleito con California debido al muro

Washington, Estados Unidos.



El presidente Donald Trump mantuvo ayer su tono de enfrentamiento con California, estado gobernado por los demócratas, al afirmar que el muro fronterizo que pretende construir no separará a esta región de México mientras no obtenga los fondos para el proyecto completo.



“He decidido que las partes del muro que California quiere construir ahora no serán levantadas hasta que todo el muro sea aprobado”, afirmó Trump en su cuenta personal de Twitter.



La nueva amenaza se produce una semana después de que el mandatario dijera que retiraría a los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de California ante la decisión de ese estado de dar “santuario” a los inmigrantes indocumentados.



El presidente exigió el apoyo de sus representantes regionales en el Capitolio para obtener fondos para construir su muro. Asimismo, Trump expresó su satisfacción por el fallo dictado el martes por el juez federal Gonzalo Curiel a favor de su Gobierno en una demanda que intentaba bloquear la construcción del muro en la frontera entre México y EEUU. “Una gran victoria con el fallo de la Corte”, escribió en Twitter.