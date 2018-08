Detectan más irregularidades de matrícula gratis en Cortés y FM

Tegucigalpa, Honduras.



En una piñata y un botín de piratas se convirtieron los fondos del Programa de matrícula gratis, dirigidos a ampliar la cobertura e ingreso en escuelas y colegios públicos de miles de niños y jóvenes pobres del país, conforme a nuevas investigaciones del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).



El TSC se apresta a presentar en los próximos días los resultados de otras dos indagaciones del referido programa gubernamental que muestran múltiples irregularidades y presuntas responsabilidades civiles, penales y administrativas contra exservidores públicos que estuvieron a cargo del manejo de esos fondos.



El lunes de esta semana, LA PRENSA publicó un amplio reportaje investigativo sobre la desaparición de 75 millones de lempiras que correspondían a los excedentes de la matrícula gratis del año 2016 y que fueron retirados de una cuenta del Banco Central de Honduras (BCH) que estaba a nombre de la Secretaría de Educación.



Según las investigaciones, dicha suma de dinero fue desviada para el supuesto pago de viáticos, combustible, pasajes aéreos, gastos de publicidad, servicio de telefonía, textos y materiales didácticos, reparación de centros educativos y mobiliario escolar del Programa Nacional de Alfabetización y para la Movilización Cívica para una Educación con Calidad.



La información de soporte no existe y otra desapareció de los archivos del Ministerio de Educación.



Según una primera auditoría del TSC, el 15 de marzo de 2007 el expresidente Manuel Zelaya Rosales autorizó al ministro de Educación disponer de los excedentes de 2006 de la cuenta bancaria 11101-01-000616-3 del programa para sufragar dichos gastos; sin embargo, ese decreto no tenía sustento legal por cuanto no se firmó y nunca se publicó en La Gaceta, violentando varias disposiciones legales.



Entre otras irregularidades detectadas en esta primera auditoría sobresalen el pago de cheques por servicios de publicidad que no fue transmitida, falta de controles en los cheques pagados mediante la cuenta número 11101-01-000616-3 del BCH y pagos a personas y sociedades inexistentes y sin registro legal.



Nuevos hallazgos



Una fuente oficial del TSC informó a LA PRENSA que hay otros dos informes de auditoría que están por concluirse y que confirman múltiples irregularidades en el manejo de los fondos de la matrícula gratis asignados a escuelas y colegios de Francisco Morazán y Cortés.



“Hay dos auditorías más que están en proceso de investigación, específicamente sobre la matrícula gratis en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán. Ya están en la etapa final y hay hallazgos de determinación de responsabilidades que pudieran ser de tipo penal, civil o administrativo”, reveló. La fuente indicó que las responsabilidades que resulten de esas indagaciones serán notificadas antes de que termine el presente año.



“La labor de campo ya concluyó y solo están afinando algunos detalles del informe. Por lo pronto se han encontrado hallazgos de responsabilidades”, concluyó.