Corte de Apelaciones define hoy viernes el destino legal de Rosa de Lobo

Tegucigalpa, Honduras.



Cuando cumple 80 días en prisión preventiva, la ex primera dama Rosa Elena Bonilla sabrá hoy si continúa presa o sale de la cárcel de Támara para defenderse en libertad.



El pasado sábado 12 de mayo, el Juzgado de Letras Penal en Materia de Corrupción determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva y no acceder a la revisión de la resolución anterior y el pago de una fianza de 16 millones de lempiras (unos 672,000 dólares).



La defensa presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción, que se apresta a notificar a las partes procesales la resolución en torno al recurso de apelación que busca que la esposa del expresidente de la república Porfirio Lobo Sosa se defienda en libertad.



La resolución puede ir encaminada a dos escenarios.



El primero, podría revocar la medida de prisión preventiva que existe en contra de Bonilla.



Y el segundo escenario que puede dictar la Corte de Apelaciones es ratificar la medida que priva de la libertad a la ex primera dama.



Recientemente, la Corte de Apelaciones anticorrupción le modificó a ella y a los otros dos imputados, Mauricio Mora y Saúl Escobar, los delitos de lavado de activos y asociación ilícita a fraude y apropiación indebida. De acuerdo con la defensa legal, los tres imputados podrían recuperar la libertad en las próximas horas. El artículo 184 del Código Penal establece que existen 21 delitos que otorgan la medida de prisión preventiva y los delitos de fraude y apropiación indebida no contemplan esa medida, explicó el abogado Andrés Urtecho, defensor de Mauricio Mora.



Aunque expresó que es “potestad de la juez decidir si da o no las medidas”.



Retorno



El expresidente Porfirio Lobo y su familia tienen el visto bueno del Poder Judicial para retornar a su mansión ubicada en la aldea El Chimbo, Santa Lucía. Sin embargo, el interés de Lobo es que su esposa retorne cuanto antes junto con su familia. José Luis Andino, director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi), dijo que continúan a la espera que los apoderados legales de Bonilla se apersonen ante esa institución para devolver los bienes.



“Una vez que lleguen estableceremos las fechas con ellos, en la cual se va a establecer la entrega con ellos, el orden con que se va a realizar esta actividad”, manifestó Andino. La Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción determinó devolver los 13 bienes inmuebles que fueron asegurados a la ex primera dama el día de su captura.