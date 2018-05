Devuelven bienes a Rosa Elena de Lobo, pero no los podrá vender

Tegucigalpa, Honduras.

Todos los bienes incautados a la ex primera dama, Rosa Elena de Lobo, tendrán que volver a su poder pero no podrá traspasarlos, venderlos o donarlos, según la resolución que tomó este miércoles la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción.



Carlos Silva, vocero de la Unidad de Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo que se revocaron las medidas de aseguramiento de los bienes regresando el dominio de los inmuebles a Rosa Elena de Lobo.



Además, cesa de inmediato la administración o custodia que sobre los mismos ejercía la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).



En el auto de la Corte se ordena la prohibición de celebrar actos y contratos sobre los inmuebles de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo.

La ex primer dama no puede donar, vender, ceder ni traspasar hasta que exista una sentencia firme.

