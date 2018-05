Susano: "Mi único delito es haber sido amigo de Carlitos"

Tegucigalpa, Honduras.



Cuatro cartas ha enviado Carlos Alfredo Alvarenga Romero conocido como el "Susano" a su mamá desde prisión. El joven, acusado de la muerte del universitario Carlos Collier, previo a la celebración del Día de la Madre le mandó una carta más.



En las notas enviadas en pequeñas hojas de papel el "Susano" expresa a su madre que es inocente, le dice cuánto la extraña y asegura que está confiado en que todo saldrá bien.

"Extraño sus atenciones. Ahora entiendo muchas cosas, más el valor de una madre y familia, pero Dios sabe por qué suceden las cosas", escribió el joven.

Además de Carlos Alvarenga también están presos James Alexander O'Connor Marquez, José Carlos Zamora Mejía, Elías Taufick Chaín Alvarado y Olga Marina López Ferrufino.

LEA: ADN hallado en uñas de Carlos Collier es de Olga López, según dictamen



Esta es la última fue enviada el pasado 23 de abril



"Hola mamy, espero que este bien, no quiero que esté triste, aquí estamos aprendiendo a convivir, se que usted por medio de sus oraciones ha logrado que Dios me fortaleza.



Estoy aquí en prisión por un delito que no cometí, mi único delito es haber sido amigo de Carlitos y crame que era mi pana, lamentablemente murió de la manera trágica.



El ha de estar bien, nosotros quedamos con el problema. Quizás tenía que suceder así ya que nunca le hice caso de acercarme a Dios.



Pero creame que aquí lo estoy haciendo, no quiero que venga el Día de las Madres, dicen que se pone horrible y no me gustaría que se venga a asolear.



Día de las Madres es todos los días no de vez en cuando como muchos hacen que dedican a sus hijos lapsos de tiempo.



Usted me ha demostrado que está conmigo siempre a pesar de mis errores, usted si tiene a Dios en su corazón, le mando un fuerte abrazo, muchos besos y saludos a mis hermanos, sobrinas y a toda la familia".