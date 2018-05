Roatán se gradúa como destino de clase mundial con llegada de megacrucero

Roatán, Honduras.



Hoy a las 6:00 am atraca por primera vez en la isla de Roatán el Allure of the Seas (Atracción de los mares), el tercer crucero más grande y el mejor del mundo.



Su llegada viene a posicionar más a esta isla del Caribe hondureño como un destino de clase mundial.



Este megacrucero que trae a bordo 8,794 personas, entre pasajeros y tripulantes, zarpó ayer de Cozumel, México, y atracará hoy en el Puerto de Roatán, adonde permanecerá hasta las 5:00 pm y después regresará a México, pero a la riviera maya.



Su presencia viene a fortalecer las expectativas en la isla y desaparecer los temores en la terminal de Roatán de una posible ausencia por el accidente que causó el pasado mes de abril el crucero MSC Armonia con 1,800 personas a bordo, puesto que impactó contra la cabeza del muelle cuando se aproximaba para atracar en ese puerto.



El 90% de la economía de esta isla depende de la industria de cruceros.



“Los trabajos de restauración del muelle aún no han sido culminados, sin embargo, se logró incorporar una bita de amarre que nos permite recibir este barco mientras se reconstruye la parte dañada del muelle”, explicó a LA PRENSA Kenia Lima, presidenta del consejo administrativo del Puerto de Roatán.



“Con la ayuda de las autoridades de turismo estamos preparando eventos culturales para dar la bienvenida a los turistas. Conforme a cifras del año pasado, cada barco que arriba al puerto de Roatán genera en promedio 230,000 dólares, cada pasajero gasta en promedio $86”, estimó Lima.



La mayoría de los 6,400 pasajeros que trae a bordo el Allure of the Seas son estadounidenses. “Y es la primera vez que un barco de la clase Oasis, que son los barcos cruceros más grandes del mundo que llegan a Honduras”, expresó la ejecutiva.



Los cruceristas tienen la oportunidad de hacer excursiones y conocer los distintos atractivos que ofrece la isla. Las playas de West End son uno de los sitios preferidos de los extranjeros. También el canopy, buceo, snorkel y kayaking son actividades que pueden disfrutar. Asimismo, el encuentro con los delfines en la laguna Bailey’s Key.



El muelle resolvió a tiempo daño en infraestructura.



Las expectativas en la isla son tan enormes como el mismo barco. Las autoridades locales, de turismo y de seguridad, así como los prestadores de servicio se han estado preparando para recibir esta afluencia de visitantes que se espera deje una derrama económica de al menos seis millones de dólares, según el titular de Turismo, Emilio Silvestri.



“La gente está emocionada en esta isla, ya que desde ayer (martes) tenemos barcos en este puerto, esto es muy positivo para la isla de Roatán”, opinó Rully Siguensa, regidor municipal.



Este crucero es famoso por sus increíbles centros de atracción, además cuenta con canchas de minigolf, baloncesto y tenis, pista para correr, salón de videojuegos, piscinas, sauna, vapor, jacuzzi, casinos, salas de cine, entre otros servicios de lujo.