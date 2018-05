Con la generación de 60 megas solucionarán crisis energética en el litoral

La Ceiba, Honduras.



Los cambios y traslado de equipos que están haciendo las empresas para aumentar la capacidad de generación de energía ha provocado un déficit en la entrega del suministro establecido por la Enee, lo que tiene al litoral atlántico con constantes interrupciones en el servicio.



Las interrupciones no programadas preocupan de nuevo a los empresarios y abonados de la región, quienes ven un problema recurrente todos los años durante la temporada de verano, pese a que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) explica en un comunicado que el problema se debe a cambios que las empresas generadoras están haciendo para aumentar su capacidad instalada.



En el oficio, la estatal eléctrica indica que la empresa Sholl, responsable del proyecto hidroeléctrico en el río Agua Zarca, en San Esteban Olancho, y que suple con 22 megavatios a la zona del litoral por Colón, “aumentará su capacidad de potencia a 33 megas, y esto requiere la instalación y habilitación de equipos especiales que permitan la generación de los 11 megavatios adicionales que fortalecerán la oferta de energía en el litoral”.



En La Ceiba, el Grupo Laeisz bajó su capacidad de generación de 20 megas por el traslado que está haciendo desde la estación San Isidro hacia el plantel de la térmica de La Ceiba, adonde generarán 50 megas más. Este espacio estuvo ocupado por Nacional de Ingenieros, que también se está trasladando hacia Bonitillo, donde generará unos 35 megavatios, pero dentro de 14 meses.



Estos cambios, más la demanda de consumo por las altas temperaturas, están ocasionando apagones no programados en el sistema de energía eléctrica en La Ceiba y el Valle Aguán, debido a la sobrecarga en las líneas de transmisión. Las interrupciones han llegado a durar hasta seis horas en algunos circuitos, situación que preocupa a los empresarios y comerciantes.



“Tenemos grandes pérdidas en productos y aparatos, y la Enee no se hace responsable de estas cosas que uno pierde, la energía la quitan a cualquier hora del día y uno queda sorprendido y a buscar cómo salvar los productos porque, si no se nos arruina todo”, lamentó Alcy Ocampo, comerciante del municipio de Sabá, Colón.



El Gobierno, a través de la Fuerza Tarea Atlántida, se comprometió a solucionar este problema que desde hace años se da en verano.



“La promesa era que en el primer trimestre de este año ya no íbamos a estar sufriendo, pero ya lo miran, entonces tenemos que continuar insistiendo sobre este tema, y para eso vamos a unir nuestra voz con otras cámaras para que podamos llegar con más rapidez al oído del Gobierno Y que tengamos una solución a corto plazo”, dijo Luis Rojas, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida.



“Estamos confiando que este problema de la energía será solucionado a mediano y largo plazo porque para nadie es un secreto los proyectos que se están terminando en el país, como las represas de Patuca. Lamentablemente todos estamos incómodos”, recalcó Rojas.



Mientras esta situación continúa, la estatal eléctrica garantizará el suministro a los barrios y colonias que tendrán actividades durante la Feria Isidra.



“La Enee a pesar de todo, garantizará el servicio de energía en los puntos donde serán los carnavalitos y la celebración del Gran Carnaval de la Amistad, sacando a otros circuitos”, informó Rossel Posas, vocero de la Enee.