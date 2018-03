Atic y el Ministerio Público se ‘tiran la pelota’ sobre predio incendiado

Tegucigalpa, Honduras.



El Ministerio Público (MP), a través de un comunicado, dio a conocer que ha recibido con sorpresa las declaraciones vertidas por la vocera de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Sulay Ponce, en las que señala como responsable de la custodia y guarda de los vehículos incendiados a esa entidad, extremo que dicha institución ha rechazado.



El siniestro que se produjo el lunes y que redujo a cenizas, según estimaciones, a 400 vehículos, entre buses, turismos, pick up, motocicletas, mototaxis, entre otros, eran evidencias en casos pendientes que lleva el MP.



La Fiscalía afirma que el “predio es administrado por la DPI”, por tanto, el MP “no es propietaria, arrendataria o administradora del predio donde ocurrió el siniestro”. También señala que ningún empleado, servidor o funcionario del Ministerio Público ha prestado o presta sus servicios brindando custodia de los bienes objeto de depósito en el plantel de la DPI, ubicado en El Molinón.



“El MP, al no ser dueño del predio ni arrendar el mismo o administrarlo, no puede ser señalado como responsable por el depósito, y por ende no tiene ninguna responsabilidad por la guarda, custodia o restitución de los bienes que se hubieren encontrado en depósito en dicho inmueble antes, durante o después de ocurrido el siniestro”, agrega el comunicado.



Rommel Martínez, director de la DPI, detalló que un equipo técnico hará el análisis para determinar el origen del suceso. “Deberá ser una entidad objetiva e imparcial la que debe determinar si existe responsabilidad por parte de las instituciones y, en caso de que exista, hacer las deducciones correspondientes”.