Juramentan a experto que investigará caso de exprimera dama Rosa Elena de Lobo

Un experto fue juramentado este martes por el Poder Judicial para investigar el caso ligado a la exprimera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo.



El perito indará un disco duro que contiene información sobre la supuesta sustracción de más de 12 millones de lempiras de la cuenta de la Oficina del Despacho de la Primera Dama.



Durante su gestión entre 2010-2014, Bonilla de Lobo habría desviado fondos públicos a cuentas personales, según una denuncia realizada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).



Bonilla de Lobo está señalada por los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y otros delitos.



Anteriormente, la exprimera dama había sido mencionada en otra línea de investigación por irregularidades en la compra de zapatos para niños.



La esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa acudió a finales de 2017 ante el Ministerio Público para conocer los pormenores de la acusación y expresó que "no me he quedado con nada", argumentando además que estaba dispuesta a colaborar con las investigaciones.



El perito tendrá la responsabilidad de extraer toda la información de un disco duro que ayude a esclarecer la supuesta sustracción de 12,272,051 lempiras de la cuenta de la Oficina del Despacho de la Primera Dama.