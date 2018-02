Hernández y Misión de la ONU ven apertura al diálogo

Tegucigalpa, Honduras.



El presidente Juan Orlando Hernández está optimista con la apertura al diálogo que hay en los diversos sectores de la sociedad hondureña.



El mandatario recibió anoche en Casa Presidencial a la Misión Exploratoria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que llegó al país para conocer las condiciones previas al diálogo nacional.



Luego del encuentro ratificó ante la misión “la voluntad de participar en un diálogo abierto, sin condiciones, de tal manera que se ve con optimismo las conversaciones que ellos han realizado desde su llegada”.



La misión exploratoria de las Naciones Unidas que llegó el martes a Tegucigalpa es integrada por Catalina Soberanis, de Guatemala; Marcie Mersky, de Estados Unidos, y Carlos Vergara Luna, de El Salvador.

Ayer se reunieron con varios de los grupos que participarán en este proceso que busca cerrar las heridas que dejó el proceso electoral.

Hernández agradeció a la ONU porque recibió invitación para enviar la misión de parte de “Luis Zelaya, de Salvador Nasralla, y al final nosotros decidimos como Gobierno que era una excelente oportunidad” para impulsar el Diálogo Nacional.



Consideró que las reuniones que la misión ha tenido en Honduras “han sido muy ilustrativas y, sobre todo, lo que se ha podido percibir es que todos queremos el diálogo y es otro gran comienzo”.



“Esperamos que pronto se instalen las mesas para que con la presencia de ellos (la Misión) sea el tema inicial el de los acuerdos político-electorales u otros”, dijo Hernández, y reiteró que de parte del Gobierno hay anuencia a las propuestas que se presenten.



Por su parte, la guatemalteca Catalina Soberanis habló brevemente con la prensa.

El representante residente en Honduras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Igor Garfulic, ha acompañado a la Misión.

“Agradezco la disposición de los diferentes sectores políticos y sociales de Honduras de buscar a través del diálogo una salida a la situación actual del país”, dijo a periodistas.



Informó que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, nombró como coordinador del proceso de diálogo al subsecretario adjunto Jeffrey Feltman, quien recibirá el informe que elabore la misión.



Los resultados que se esperan de la gestión de los exploradores es sobre quiénes deberían participar en un diálogo y cuál debería ser el rol de la ONU en este proceso, explicó la diplomática.



Otros encuentros



Más temprano, la misión de la ONU se reunió con la junta de convocantes y con representantes del grupo de 16 países cooperantes con Honduras.

Se reunieron con el G-16, el Partido liberal, convocantes y plataforma ciudadana.

“Nuestra primera propuesta es el Diálogo Nacional, un diálogo que debe ser eficaz, eficiente, que produzca resultados inmediatos, sea vinculante y nos ayude a resolver los problemas que ahora tenemos”, dijo a periodistas el coordinador de la mesa de convocantes, Germán Cálix, de la Pastoral Cáritas de Honduras. Dirigentes liberales también se encontraron con los enviados de la ONU, pero el excandidato presidencial Luis Zelaya no asistió.



Salvador Nasralla, en tanto, dijo que no había ido a la reunión “porque la ONU nunca le contestó una carta y un delegado de Manuel Zelaya despectivamente señaló que se trataba de una misión exploratoria”, y por eso no asistió.