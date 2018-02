TSC reclama a la Enee plan para reactivar “software”

Tegucigalpa, Honduras.



El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) enviará una nota al gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), Jesús Mejía, para que explique si puso en funcionamiento un plan para echar andar el multimillonario software comprado al consorcio Indra-Sasa, que está subutilizado, so pena de una multa que podría ascender a un millón de lempiras.



El envío del requerimiento se hará luego de que LA PRENSA publicara que la Enee firmó un contrato en 2013 por $15 millones (unos L350 millones) por la adquisición del Sistema de Integrado de Gestión que, cinco anos después de haberse firmado, funciona parcialmente, y después de que la entidad contralor certificara en una auditoría que este tenía fallos de operación.



La Dirección de Auditorías Centralizadas y Descentralizadas del TSC realizó una auditoría piloto de desempeño a los procesos de pérdidas no técnicas y generación de energía de la Enee, del 1 de enero al 19 de agosto de 2016, cuyos hallazgos se plasmaron en el informe 004-2016-Dasii-Enee.



En este reporte se determinó, entre otras cosas, que dos subsistemas del Sistema Integrado de Gestión (SIG), denominados Sistema de Gestión Comercial y el Sistema de Gestión de Incidencias, no operaban al 100%.



El TSC entregó copia de la auditoría al gerente de la estatal el 6 de diciembre de 2016 y le ordenó que aplicara 26 recomendaciones, algunas de las cuales están orientadas a poner en funcionamiento el Sistema Integrado de Gestión.



A Mejía se le dieron 15 días para que presentara ese plan de acción.



La Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas establece que si un funcionario incumple las recomendaciones se expone a una multa entre 5,000 y un millón de lempiras como resultado de un pliego de responsabilidad civil.



“Las recomendaciones formuladas en este informe fueron analizadas oportunamente con los funcionarios encargados de su implementación y aplicación, mismas que contribuirán a mejorar la gestión de la institución a su cargo. Conforme al Artículo 79 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, el cumplimiento de las recomendaciones formuladas es obligatorio”, dijo el presidente del TSC, Ricardo Rodríguez.



El Sistema de Gestión Comercial se creó para que realizara la facturación de consumo de electricidad y la atención a los clientes de la Enee, no obstante, este software, indica el informe, “no cuenta con información actualizada en lo que se refiere a saldos y altas que se han realizado de nuevos servicios, ya que se ha continuado operado con el IBM/390, lo que incide en la puesta en funcionamiento del nuevo sistema”.



IBM/390 es un software que usó Servicios de Medición Eléctrico de Honduras (Semeh) para procesar la información de la facturación de los abonados de la estatal eléctrica.

LA PRENSA tuvo acceso al Contrato Promef-UEP-CB-004-2013, elaborado para la adquisición de los sistemas informáticos, y a la auditoría del TSC en la que se indica que en 2016 todavía no estaba en funcionamiento, y por ello se hicieron recomendaciones.

Semeh se negó



Información en poder de LA PRENSA establece que la Enee le solicitó a Semeh que creara un mecanismo para trasladar la base de datos de clientes que estaba en el IBM/390 al Sistema de Gestión Comercial, pero esta compañía no lo hizo al alegar que su contrato no se lo ordenaba.



Semeh terminó su relación contractual con la Enee en 2016.



Asimismo, el informe del TSC estableció que el “Sistema de Incidencias no permite conocer la ubicación de los clientes y se desconoce cómo está estructurada la red de todo el sistema eléctrico. Todo lo anterior no permite llevar un control del proceso comercial de la Enee de manera eficiente, económica y eficaz incidiendo negativamente en las pérdidas no técnicas”.



“Actualmente, solo se ha completado el 45% de la red de la Enee (Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba)”, de acuerdo con el documento del TSC.



El equipo de auditores que hizo el informe le pidió, el 14 de noviembre de 2016, al gerente Jesús Mejía que hiciera comentarios sobre los hallazgos, pero no respondió, por lo que se determinó dejar el escrito en la auditoría.



Recomendaciones



El informe de la auditoría contiene recomendaciones para resolver cada hallazgo y particularmente sobre las fallas en la operación del Sistema Integrado de Gestión se hicieron tres.



Por ejemplo, se pidió a la Enee que efectuara un análisis económico para que la SIG finalmente entrara en operación.



De igual manera, la entidad contralor recomendó que la estatal analizara qué obligaciones tenía que cumplir para que Indra-Sasa pudiera instalar el software con sus tres subsistemas, de acuerdo con el contrato.



La Enee debía de garantizar que iba a conservar su base de datos, según la tercera recomendación. El Sistema Integrado de Gestión se financió con un préstamo del Banco Mundial ejecutado mediante el Proyecto Mejora de la Eficiencia del Sector Energía (Promef).



El acuerdo del proyecto en cuestión, que se llamó Contrato Promef-UEP-CB-004-2013, se firmó el 19 de septiembre de 2013 para que en nueve meses el hardware ( equipos) y el software ( sistemas) estuvieran instalados y en funcionamiento.



Enee cumple



LA PRENSA solicitó a la Unidad de Relaciones Públicas de la Enee que confirmara si la estatal había realizado el plan de recomendaciones y por vía de mensaje de texto respondió que “ya lo está haciendo”.



En septiembre de 2017, el sistema de facturación pasó a ser ejecutado por la Empresa Energía Honduras (EEH), que ganó el contrato de de alianza público-privado para la recuperación de pérdidas en los servicios prestados por la Enee para la ejecución de distribución y flujo financiero.



El contrato establecía que la Enee le promocionaría la base de datos del IBM/390 a la concesionaria Energía Honduras (EEH), pero no lo hizo porque los ejecutivos de Semeh se opusieron y por ello el Sistema de Gestión Comercial no ha sido usado a pesar de la millonaria inversión.