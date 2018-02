Libre rechaza a Colom y propone a Menchú

Tegucigalpa, Honduras.



El Partido Libertad y Refundación (Libre) no acepta al expresidente de Guatemala Álvaro Colom como enviado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para liderar una mesa de trabajo en función de las reformas electorales.



“Esas comisiones de la OEA tienen un trasfondo más para apagar el fuego, pero no para llegar a realidades”, aseguró el diputado de Libre Edgardo Castro, según un comunicado enviado por Casa de Gobierno.



Recordó que la Alianza propuso a otras personalidades, entre ellas Rigoberta Menchú, defensora de los derechos humanos guatemalteca y ganadora del Premio Nobel de la Paz, y que esta entidad política regional no le hará el juego al presidente reelegido Juan Orlando Hernández para quedarse por cuatro años más en el poder.



Aunque el exmandatario confirmó hace unos días que su labor se centrará en las enmiendas electorales y el fortalecimiento democrático del país, el Gobierno argumenta que en el conflicto entre la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) y el Congreso Nacional se centrará su trabajo. Colom estaría arribando al país en los próximos días.