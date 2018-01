“San Pedro ya no está sentada, estamos de pie y empezamos a correr”

San Pedro Sula, Honduras.



Emocionado y dispuesto, así pronunció su primer discurso como alcalde en su segundo mandato Armando Calidonio.



Ataviado con la banda municipal, Calidonio presentó un informe de sus principales proyectos en el período 2014-2018 en el que aseguró que se trabajará por que todos los sampedranos tengan salud, bienestar y seguridad.



Entre sus principales compromisos se propone reforzar la seguridad e invertir más de 6,000 millones de lempiras en infraestructura en los próximos cuatro años.



“Cada vez que los sampedranos se reúnen para celebrar a un alcalde es tiempo propicio para recordar la grandeza de nuestra ciudad. Hoy hacemos honor a todos los alcaldes presentes en la galería de retratos del Salón Consistorial porque fueron fieles testigos de que los sampedranos siempre nos unimos cuando más necesita la ciudad”, dijo.



Destacó que más allá de las diferencias de partidos políticos, religión o posición social, lo que más desea el sampedrano es heredar una mejor ciudad a sus hijos.



Recordó que hace cuatro años, cuando tomó posesión por primera vez, lo hizo en momentos difíciles porque eran tiempos sin rumbo y la ciudad urgía de un cambio, no solo de alcalde o de Corporación Municipal, sino que estructural y radical. “El cambio comenzó y conformamos un equipo de trabajo de primer nivel, reformulamos los procesos administrativos y sentamos las bases para lograr lo que hace exactamente 1,460 días atrás prometimos en este mismo lugar”, aseguró.



“Hoy tenemos las mejores calles de Honduras porque hemos trabajado, las señalizamos, instalamos semáforos inteligentes y resolvimos con firmeza el eterno problema de la basura que tenía la ciudad”, aseguró.



Calidonio recordó el trabajo en infraestructura, salud, ambiente, sistemas pluviales y en total en cuatro años se invirtieron 5,000 millones de lempiras con una estrategia de inversión en obras públicas que considera histórica.



Explicó que pese a la situación difícil se logró hacer esa inversión con la ayuda de Dios, la confianza de los sampedranos y la transparencia y honestidad con la que se trabajó.



Un despertar



La ciudad despertó y los sampedranos comenzaron a pagar sus impuestos; eso ha sido fundamental para que la ciudad y su gente cambie, afirmó.



El discurso sirvió para destacar los logros de la Corporación Municipal saliente y los proyectos para el futuro. Recalcó que hay que darle a la ciudadanía la paz que tanto se necesita en este momento y por ello instó a la población a no destruir sino a construir.



Con la ya tradicional frase que pronuncia en todas sus participaciones, Calidonio señaló: “Hay que hacer lo correcto aunque sea más difícil”.



“La patria no puede cumplir sus propósitos si San Pedro Sula se queda rezagada; por ende, como sampedranos tenemos una gran responsabilidad porque nosotros somos la luz que ilumina el presente de Honduras y la senda de su futuro, y eso lo estamos construyendo”, manifestó.



“San Pedro Sula ya no está sentada, estamos de pie y comenzamos a correr”.



Dijo que el mayor legado que dejan como Corporación Municipal es el Plan Maestro de Desarrollo Municipal que fue impulsado por los corporativos, pero elaborado por los sampedranos, porque todos participaron.

“Nuestra responsabilidad hoy es convertirlo en un instrumento de gestión que dé seguridad y salud a todos los sampedranos, y gracias a ese diagnóstico se conoció que muchos programas existentes eran inadecuados a estos tiempos y se necesitaban nuevas ideas y tecnologías para el desarrollo de la ciudad”.



En su mensaje, el jefe edilicio reiteró que el Plan Maestro garantizará que la ciudad continúe siendo el motor económico de Honduras con más inversión y más oportunidades para todos. “Queremos una ciudad más humana, viva, con más enfoque en infraestructura sanitaria, más culta, más atractiva, más ordenada, con mejores calles y mercados, más moderna y verde protegiendo El Merendón y más competitiva y tecnológica en la ruta de ciudad inteligente”.



Anunció que se implementará un distrito comercial y un plan municipal de movilidad sostenible, y eso será un hecho gracias al impulso de la Corporación saliente.



El alcalde confía en que la nueva Corporación Municipal tendrá el mismo espíritu y compromiso por la ciudad.

“Necesitamos reinventarnos porque hace 75 años la ciudad era comercial, cuatro décadas atrás primaba la industria; pero ahora ya no es comercial ni industrial, es emprendedora y de servicios”, dijo convencido.

Los sampedranos necesitan oportunidades para construir su futuro y emprender, por lo que se fortalecerá el centro de la ciudad para el emprendimiento y la innovación que será para todo el que tenga el agallaje y quiera convertir sus sueños en realidad”, finalizó.