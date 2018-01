Analizarán el testimonio de Odebrecht sobre Honduras

Tegucigalpa, Honduras.



La declaración que brindó el brasileño Marcelo Odebrech, expresidente de la Constructora Norberto Odebrecht (CNO), sobre presuntos pagos de sobornos a funcionarios hondureños será objeto de análisis.



“Hay una investigación abierta en el Ministerio Público sobre esta materia, y la información que proporcionó Marcelo Odebrecht, el (ex) presidente de la compañía, será objeto de un análisis respecto a las hipótesis e investigación que figuran en esta investigación”, dijo ayer Juan Jiménez Mayor, vocero de Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih).



Un fiscal del Ministerio Público de Honduras y un experto en investigación de la Maccih viajaron a Brasil para indagar a Marcelo Odebrecht sobre coimas que habrían cancelado a exservidores públicos nacionales para que estos le adjudicaran la construcción de las represas Los Llanitos y Jicatuyo, en Santa Bárbara.



Latinoamérica



La trama de corrupción de la Constructora Norberto Odebrecht implica la repartición de 778 millones de dólares como incentivos ilegales a funcionarios, presidentes y expresidentes de América Latina para ganar proyectos de infraestructura, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.



Marcelo Odebrecht se convirtió en un testigo gracias a la ley de colaboración eficaz de su país y cumple una condena de 10 años bajo arresto domiciliario.



El Ministerio Público de Honduras solicitó una asistencia judicial a la Fiscalía de Brasil con el objetivo de que Marcelo delatara si pagó los sobornos en Honduras.



Las represas Los Llanitos y Jicatuyo, valoradas en 800 millones de dólares, no se ejecutaron debido a que no se hizo efectiva una contraparte de 100 millones de dólares.



El convenio para la edificación de las represas se firmó en el gobierno del expresidente Mel Zelaya (2006-2009).



La Fiscalía de Honduras investiga si durante las gestiones de Zelaya y las de Roberto Micheletti (2009) y de Porfirio Lobo (2010-2014), en las cuales se hicieron gestiones para reactivar los proyectos hidroeléctricos, se pagaron sobornos por parte de Odebrecht.



Sin estudio de factibilidad



El asesor en energía del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Salomón Ordóñez, dijo ayer en Hoy Mismo que Odebrecht vino a Honduras para realizar estudios de factibilidad para generar 300 megas de energía que finalmente no pudo ejecutar y, en consecuencia, el proyecto no prosperó.



“Ellos hicieron los primeros trabajos. Tenemos información que tuvieron presencia técnica en el sitio para hacer los estudios de factibilidad, pero eventualmente ellos se retiraron del país”.



“Sin haber completado los estudios de factibilidad ni contrato de compraventa, no pudo hacer el proyecto”, agregó el técnico, que aseguró que un banco extranjero y un organismo de financiamiento internacional estaban dispuestos a financiar las obras.



El expresidente Manuel Zelaya reiteró en una conferencia de prensa el lunes pasado que no recibió coimas por parte de la empresa Odebrecht.



“Nuestra apertura es total para todas las investigaciones que deseen hacer, y a las pruebas nos remitimos”, remarcó.



Rixi Moncada, exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en la gestión de Zelaya, aseguró que Honduras tenía recursos de Petrocaribe que no fueron orientados a esas obras de infraestructura.