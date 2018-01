Identificados “contactos” de Odebrecht en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.



El Ministerio Público de Honduras y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) ya tienen información de “contactos en Honduras” del empresario Marcelo Odebrecht que son investigados para determinar si recibieron sobornos de parte de la Constructora Norberto Odebrecht (CNO) a cambio de que le otorgaran obras de infraestructura en el país.



“Sí, se tiene información de contactos de ciertos personajes de Honduras con Marcelo Odebrecht; lo que esperamos es que esto se pueda determinar para interiorizar a efectos de continuar con la investigación”, dijo ayer el vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor.

Coimas I 1. Coimas en banco Odebrecht dio 200 millones de dólares en sobornos en ocho países de Latinoamérica por medio del banco BPA de Andorra. 2. Pagaron políticos Oderebrecht habría financiado la campaña del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, según la Fiscalía. 3. Dinero por carretera La Fiscalía de Perú acusa al expresidente Alejandro Toledo de recibir $20 millones en sobornos por la construcción de una carretera.





Un fiscal del Ministerio Público de Honduras y un experto de la Maccih tomaron declaración ayer en la Fiscalía de Brasil, en Río de Janeiro, a Marcelo Odebrecht y otros tres ejecutivos de esa compañía para conocer si CNO dio sobornos a funcionarios de Honduras para que se les adjudicara la construcción de las represas Los Llanitos y Jicatuyo, en Santa Bárbara.



La comparecencia de los directivos de Odebrecht ante las autoridades investigativas de Honduras es parte del resultado de una asistencia judicial que el Ministerio Público, cuyo titular es el fiscal general Óscar Chinchilla, le solicitó a su par de Brasil. La Prensa consultó a la unidad de Comunicaciones de la Fiscalía de Honduras si habían trascendido elementos de las declaraciones, pero se respondió que no. Constructora Norberto Odebrecht, expropiedad de Marcelo Odebrecht, pagó 778 millones de dólares a funcionarios de América Latina y Asia como sobornos para que mediaran a favor de las empresas en procesos licitatorios.



Marcelo Odebrecht, condenado a 10 años de cárcel en Brasil por la trama de sobornos, y los otros ejecutivos de CON accedieron a dar declaraciones al fiscal hondureño porque se convirtieron en colaboradores eficaces, una figura legal que les permite aminorar las penas si declaran a quiénes cancelaron las coimas y la forma en que lo hicieron. El jefe de la misión de la Maccih aclaró, no obstante, que todavía no se pueden revelar nombres de quiénes pudieron haber negociado y recibido coima por parte de la transnacional.

Coimas II 1. Soborno en metro Para ganar la licitación de la línea del metro 1 de Panamá, Odebrecht pagó diversos sobornos, dice la Fiscalía. 2. Alto funcionario Jorge Glas, vicepresidente de Ecuador, fue enjuiciado por presuntamente ser parte de la trama de sobornos de Odebrecht.

“Todavía es una investigación abierta, no hay señalamientos individuales”, acotó.



Odebrecht firmó un acuerdo con el Gobierno del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009) para la construcción de las represas Llanitos y Jicatuto por 800 millones de dólares. Los proyectos no se ejecutaron porque Honduras no dio una contraparte de $100 millones.



El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil prestaría $270 millones y la Constructora Odebrecht aportaría 30 millones.



El Banco Centroamericano de Integración Económica iba a dar otros $400 millones.



Reacción de Mel



“Me alegra que investiguen lo que quieran, porque tengo las declaraciones de Odebrecht cuando dijo (en 2009): El único país en donde no me han pedido dinero es en este, del Gobierno de Manuel Zelaya”, escribió el expresidente Zelaya en su Twitter. Anoche, con Ricci Moncada, quien fungió como gerente de la Enee en su Gobierno, Mel ofreció una conferencia de prensa en donde se dio una reseña sobre cómo se iban a construir las represas.