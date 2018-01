Mel Zelaya sobre Odebrecht: "Que investiguen lo que quieran"

Tegucigalpa, Honduras

El expresidente Manuel Zelaya Rosales reaccionó este martes a los supuestos soborno que habría pagado la empresa Norberto Odebrecht a exfuncionarios hondureños.

"Me alegra que investiguen lo que quieran, porque tengo las declaraciones de Odebrecht cuando dijo [2009 ]: “ El único país donde no me han pedido dinero es en este, del Gobierno del Presidente Zelaya", aseguró en su cuenta de Twitter el dirigente de la Alianza de Oposición.

El fiscal general de Honduras, Óscar Chinchilla, y un experto de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) están en Brasil para investigar sobre hondureños salpicados en el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción inició en 2017 una investigación para determinar si la empresa Odebrecht dio sobornos a exfuncionarios a cambio de que se les concediera la construcción de las represas Llanitos y Jicatuyo, en Santa Bárbara, los cuales finalmente no se ejecutaron por falta de financiamiento.

El gobierno del exgobernante Zelaya firmó un convenio con la empresa Norberto Odebrecht para la edificación de las represas a un costo 800 millones de dólares.

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos en los que detallaba presuntos sobornos por unos 788 millones de dólares de parte de la empresa brasileña en 12 países de América Latina y África.