JOH: “El Gobierno solo es un promotor del diálogo que incluye a todos”

El mandatario hondureño Juan Orlando Hernández habló ayer ante los medios de comunicación sobre diversos temas, entre ellos sobre el prediálogo que inició hace días.



Explicó que en las reuniones del prediálogo se ha incluido a varios sectores importantes, considerando que este proceso solo busca sentar las bases de lo que será el gran diálogo nacional. El presidente hondureño resaltó que este diálogo será abierto para todos los sectores del país, porque se busca que sea amplio e incluyente, que comprende hasta los partidos políticos.

“Igual hemos recalcado que el Gobierno solo es un promotor del diálogo porque se ha decidido que para que todos los sectores puedan participar y sentirse cómodos, el Gobierno no será el principal protagonista, sino un participante más, dando un paso atrás”, manifestó. En la comparecencia en Casa Presidencial, Hernández no descartó “la oportunidad de que participen como asesores o en otra condición expertos internacionales”. Sin embargo, “debe haber facilitadores nacionales, que siempre los hay, que les generen confianza a los diferentes sectores”.



“Se cree que aquí en Honduras hay personas de reconocida capacidad que pueden acercar o mediar entre las partes para que esta jornada sea un éxito”, dijo. Para Hernández “la manera de identificar los temas, de escoger quiénes son los facilitadores, es clave”.



“No debemos tener temor a los propuestas que lleguen y ponerlas sobre la mesa. Todos debemos dialogar. El compromiso nuestro es que este diálogo una vez que se dé debe ser incluyente, todos los sectores deben participar y aunque no importa la forma en que pensemos, encontremos ese gran acuerdo de país”, resaltó.



Relación con Israel



Al ser consultado sobre la relación bilateral que tiene con Israel, afirmó que no se ha abordado sobre el traslado de la Embajada de Honduras de Tel Aviv a Jerusalén. “En las conversaciones con Israel a través del concurrente en Guatemala y con el embajador en Washington no hemos hablado sobre lo de la embajada”, reveló.



No obstante, contó que ha recibido dos llamadas del primer ministro de Israel, una para reconocer los resultados electorales y la segunda para ratificar su apoyo a Honduras y fortalecer las relaciones bilaterales que hay desde hace algunos años con los temas de defensa y seguridad, así como el asesoramiento en el manejo de agua. Mencionó que Israel solicitó a Honduras el apoyo en una serie de resoluciones ocurridas en Naciones Unidas.



“Hemos acompañado en casi el 50% de las resoluciones de Israel, especialmente en las que según ellos les asiste el derecho. Israel conoce de la posición de Honduras, de hace varios años, de reconocer el Estado de Palestina y promover el entendimiento entre ambos pueblos como derecho que cada uno de ellos tiene para coexistir”, acotó Hernández.



Impulso



Otro de los temas que abordó Hernández es que el Gobierno va a apoyar un plan que permita favorecer a los grandes, medianos y pequeños empresarios posterior a las fiestas de Navidad y fin de año. Se promoverá que el 6 de enero se considere como una fiesta que permita impulsar el comercio y las economías del país. El Gobierno como tal promoverá la festividad y aportará un plan que ayude a llevar a cabo y fortalecer esta iniciativa, anunció.



“Esto generará empleos y estamos trabajando en una serie de incentivos a petición de la microempresa, del turismo y del comercio en general”, recalcó.