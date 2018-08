Trump es incriminado en delitos electorales por Cohen

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, implicado por conspirar para cometer fraude electoral y dos de sus colaboradores más cercanos enfrentan penas de prisión tras procesos judiciales que asestaron un golpe legal y político a su asediada presidencia.



En un drama que se desarrolló simultáneamente en dos ciudades de Estados Unidos, dos lugartenientes clave del mandatario se declararon o fueron hallados culpables de diferentes cargos derivados de una investigación federal sobre las elecciones presidenciales de 2016.



En Nueva York, Michael Cohen, quien fue abogado de Trump durante una década, se declaró culpable de ocho cargos, incluido el de hacer contribuciones ilegales a la campaña electoral.





En un giro sensacional al proceso, el hombre que una vez dijo que era tan leal al presidente que "recibiría un balazo" por él lo señaló como un conspirador.



Cohen se declaró culpable de hacer pagos secretos antes de las elecciones, entre otros a la estrella porno Stormy Daniels, que dice que tuvo una aventura con Trump.



En el marco de un acuerdo con la fiscalía, afirmó que actuó "en coordinación y bajo la dirección de un candidato a un cargo federal".



"Tuve esta conducta con el propósito de influir en las elecciones", le dijo Cohen al juez, con la voz por momentos temblorosa.



Esto pone a Trump en riesgo legal y plantea la posibilidad de que un exasesor revele secretos de larga a cambio de reducir su sentencia.

El abogado de Trump, Michael Cohen, confesó haber pagado a dos examantes del magnate para silenciarlas durante la campaña electoral de 2016.



Más tarde, en un comunicado a la prensa estadounidense, el abogado de Trump, Rudolph Giuliani, dijo que "no hay acusaciones de ningún delito contra el presidente en los cargos presentados por el gobierno contra el Sr. Cohen".



Manafort, culpable

Al mismo tiempo, en Alexandria, cerca de Washington, un jurado halló al exjefe de campaña de Trump, Paul Manafort, culpable de ocho cargos, incluidos fraude bancario, evasión fiscal y omisión de declarar cuentas bancarias extranjeras.



"Me siento muy triste por eso", dijo Trump al llegar al estado de Virginia Occidental para un mitin, describiendo a Manafort como un "buen hombre" y alegando que todo es parte de una "caza de brujas" después de su triunfo electoral.



Trump lamentó el veredicto del jurado, pero también buscó distanciarse de Manafort, quien jugó un papel decisivo para que el actual mandatario obtuviera la nominación republicana en 2016.



El juicio a Manafort es el primer proceso derivado de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la intromisión rusa en los comicios de 2016 y la posible connivencia entre el equipo de campaña de Trump y Moscú.



Impeachment



Pero es la decisión de Cohen de aceptar un acuerdo de culpabilidad lo que puede acarrear más problemas a la Casa Blanca.

Vea: La irónica reacción de Trump sobre su ex abogado, Michael Cohen



Si bien la tradición legal de Estados Unidos señala que el presidente no puede ser enjuiciado, la acusación, de ser probada, solo aumentará los pedidos de destitución de Trump.



Durante la audiencia, Cohen "testificó bajo juramento que Donald Trump le ordenó cometer un crimen al hacer pagos a dos mujeres para influir en la elección", dijo tras la audiencia su abogado Lanny Davis en un comunicado. "Si esos pagos eran un crimen para Michael Cohen, ¿entonces por qué no lo serían para Donald Trump?", preguntó.



Durante la audiencia, el juez federal William Pauley informó a Cohen, de 51 años, que enfrentaba un máximo de 65 años de prisión, y que su sentencia será dictada el 12 de diciembre.