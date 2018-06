Melania Trump reaparece tras un mes de ausencia en la Casa Blanca

Washington, Estados Unidos.

La primera dama de Estados Unidos Melania Trump reapareció en público en la Casa Blanca tras un mes de ausencia que despertó todo tipo de teorías conspirativas en los medios de ese país.

"Esta noche @POTUS (Donald Trump) y yo tuvimos el honor de rendir un homenaje a nuestros héroes caídos. Gracias a las familias Gold Star que se unieron a nosotros en la celebración", escribió la primera dama en su cuenta de Twitter.

El revuelo por su ausencia en los eventos de la Casa Blanca, llevó a Melania a desmentir especulaciones sobre su supuesta separación de Trump o su delicado estado de salud.

"Veo que la prensa está trabajando horas extras especulando dónde estoy y qué estoy haciendo. Descansen seguros, estoy acá en la Casa Blanca con mi familia, sintiéndome bien y trabajando duramente por los niños y los estadounidenses".

Sin embargo, Melania confirmó que no asistirá a la cumbre del G7 en Canadá, ni planea ir al encuentro de su esposo con el líder norcoreano Kim Jong Un.



"No asistirá al G7 y no hay planes hasta el momento de que viaje a Singapur", dijo a la AFP Stephanie Grisham, portavoz de Melania.

La primera dama fue hospitalizada, para someterse a un tratamiento de embolización por un problema de riñón "benigno", según Grisham.

El procedimiento consiste en cortar la alimentación sanguínea de un tumor o su crecimiento.



Melania no había participado en eventos públicos desde que salió del hospital a mediados de mayo.