Facebook presenta su nueva aplicación para encontrar pareja

San Francisco, California.

Mark Zuckerberg anunció el martes que Facebook incorporará pronto a sus funciones un sitio de citas para personas que quieren conseguir parejas estables.

La nueva herramienta no buscará, subrayó, facilitar los encuentros casuales sino ayudar a las personas a construir parejas estables por intermedio de la red.



"Será para construir relaciones auténticas y duraderas, no solo planes casuales", afirmó, señalando que de los 2.000 millones de usuarios de Facebook unos 200 se presentan como solteros.



Zuckerberg no explicó si este servicio sería de pago, pero hasta ahora la mayoría de las aplicaciones de la plataforma son gratuitas.



La acción de uno de los principales sitios de citas en Estados Unidos, Match, colapsó en Wall Street casi un 20% poco después del anuncio.

Entre las otras innovaciones anunciadas el martes por la red social, está la posibilidad de que los usuarios borren su información de navegación.

"Esta característica les permitirá ver los sitios web y las aplicaciones que nos envían información cuando los utilizan, eliminar esa información de su cuenta y deshabilitar nuestra capacidad para almacenarla en el futuro", dijo Facebook en un blog publicado el martes.



Esta nueva función pretende responder a las preocupaciones que surgieron después del escándalo de Cambridge Analytica, la empresa de análisis de datos que accedió a la información de millones de usuarios de Facebook con fines políticos.