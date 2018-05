Filtran preguntas que Trump responderá a fiscal sobre Rusia

Washington, Estados Unidos.

Donald Trump calificó el martes de "escandaloso" que las preguntas que quiere que responda el fiscal especial encargado de la investigación sobre una eventual colusión entre su equipo de campaña y Rusia, hayan sido divulgadas por el New York Times.



"Inventaron un delito absurdo, la colusión, que nunca existió y una investigación que comenzó con una filtración ilegal de informaciones confidenciales. Simpático!", criticó el presidente estadounidense en un tuit matinal.



En la noche del lunes, el New York Times publicó decenas de preguntas que Robert Mueller, el fiscal especial, quiere que Trump responda.



El tenor de las preguntas remitidas a la Casa Blanca parece indicar que el equipo de Mueller se interesa por una potencial obstrucción a la justicia por parte del mandatario.



"Parecería muy difícil obstruir a la justicia por un delito que no nunca fue cometido! Caza de brujas!", alegó Trump en un segundo tuit.



Las preguntas, reveladas en la noche del lunes, pueden ser agrupadas en varios temas: sobre Michael Flynn, exconsejero de la seguridad nacional; sobre el despido de James Comey, entonces director de la policía federal (FBI); sobre Jeff Sessions, secretario de Justicia que se excusó de participar en la investigación sobre Rusia o incluso sobre los hechos relacionados con una potencial colusión entre el equipo de campaña de Trump y Moscú.



"¿Cuándo tuvo conocimiento de la reunión en la Trump Tower?", en junio de 2016 entre miembros del equipo de campaña de Trump y una abogada rusa, inquiere por ejemplo una de ellas.

Lea más: Parlamento británico vuelve a citar a Mark Zuckerberg



"¿Luego de las renuncias, qué esfuerzos se hicieron para contactar a Flynn sobre una búsqueda de inmunidad o de una posible amnistía?", señala otra.



Pero estas preguntas no indican que Trump sea considerado sospechoso en esta investigación del fiscal especial.



Según los abogados del presidente, Mueller considera desde hace varios meses interrogar a Trump en el marco de sus investigaciones sobre la injerencia rusa en la campaña electoral de 2016.