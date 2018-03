China aprecia esfuerzos de EEUU ante Corea del Norte, dice Trump

Washington, EUA.

El presidente de China, Xi Jinping, reconoce los esfuerzos "diplomáticos" desplegados por Estados Unidos para resolver la crisis norcoreana, en lugar de optar por una "alternativa inquietante", dijo el presidente estadounidense Donald Trump el sábado.



"El presidente Xi me dijo que aprecia que Estados Unidos trabaje para resolver el problema diplomáticamente, en lugar de optar por la alternativa inquietante. China continúa ayudándonos", escribió el mandatario al dar algunos detalles de su diálogo telefónico con el líder chino el viernes.



Ese día, la Casa Blanca había anunciado que ambos jefes de Estado "se comprometieron a mantener la presión y las sanciones hasta que Corea del Norte dé pasos concretos hacia una desnuclearización completa, verificable e irreversible".



"Aprecio las intenciones positivas del presidente (Trump) a fin de lograr una resolución pacífica del problema en la península coreana", había dicho por su parte Xi durante el diálogo, según reportes de la agencia china de noticias.

Trump, en otro tuit ese sábado, también se mostró optimista de que Pyongyang se abra hacia la desnuclearización, condición para que se realice una cumbre histórica entre él y Kim Jong Un.



"Corea del Norte no ha realizado una prueba de misil desde el 28 de noviembre de 2017 y ha prometido no hacerlo a lo largo de nuestras reuniones. Creo que ellos honrarán ese compromiso!", tuiteó el gobernante estadounidense este sábado.



De su lado, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, fue "muy entusiasta sobre las conversaciones con Corea del Norte", agregó Trump en otro mensaje.



- Diplomáticos experimentado -



Como la principal voz discordante, la excandidata presidencial de Estados Unidos Hillary Clinton estimó que el gobierno de Trump "no ve el peligro" que representan las discusiones con el régimen norcoreano.



"Si quieren hablar con Kim Jong Un sobre sus armas nucleares, necesitan diplomáticos con experiencia", dijo la exjefa de la diplomacia estadounidense en una entrevista publicada este sábado por el diario holandés Algemeen Dagblad.



"Se necesitan personas que conozcan bien los expedientes y que conozcan a los norcoreanos y su lenguaje", explicó.

Horas antes de que se hiciera el anuncio sobre el posible encuentro entre Trump y Kim antes de finales de mayo, el secretario de Estado, Rez Tillerson, dijo durante una gira por África que unas conversaciones directas con Pyongyang estaban "muy lejos" de ocurrir.



El diplomático suspendió su agenda de este sábado en Nairobi. "No se siente bien después de un par de días trabajando sobre temas más importantes como Corea del Norte", justificó el secretario adjunto de Estado, Steve Goldstein, en un comunicado.



El lugar y la fecha de un eventual encuentro entre líder norcoreano Kim Jong Un y Trump aún no se anunció, pero debería ser "para mayo", dijo el consejero nacional de Seguridad de Corea del Sur, Chung Eui-yong.



Pyongyang aún no ha reaccionado oficialmente al anuncio, aunque su embajador ante Naciones Unidas, Pak Song Il, declaró al diario The Washington Post que la invitación resultaba de la "decisión abierta y voluntaria" de Kim Jong Un.



Gracias a esta "decisión valiente de nuestro dirigente supremo, podemos considerar asegurar la paz y la estabilidad en la península coreana", agregó.