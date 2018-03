Maduro reitera petición electoral a ONU mientras Frente opositor se organiza

Caracas, Venezuela.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró hoy la petición a la ONU de que envíe una misión de observación para las elecciones del 20 de mayo en un día en el que el nuevo 'Frente Amplio Venezuela libre' comenzó sus actividades y organización para rechazar unas comicios que considera una "farsa".



Este frente, conformado por políticos opositores y diversos grupos sociales que buscan una salida "democrática" y "pacífica" del actual Gobierno, se empezó a activar en el país y de cara a la marcha de protesta convocada para el lunes hacia la sede de la ONU en Caracas.



"Ahora en reunión de trabajo con diversos sectores. Encuentro preliminar para la constitución del frente Venezuela Libre", publicó en su cuenta de Twitter Andrés Velásquez, integrante del partido La Causa R, mensaje que acompañó de una foto del evento sostenido en Ciudad Guayana, en el oriente del país.



Este movimiento, creado el pasado jueves y apoyado entre otros por el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles y por Voluntad Popular (VP), encabezada por el político bajo arresto domiciliario Leopoldo López, convocó ese mismo día a los venezolanos a esta protesta del lunes para presionar a la ONU para que no mande la observación electoral.



Este llamado lo recordó hoy el también integrante de La Causa R y diputado Américo De Grazia a través de su cuenta de Twitter.

"Este Lunes 12Marzo estaremos en la ONU presentando oficialmente la proclama y exigencias de los Venezolanos", publicó De Grazia.



Recordó también que para el sábado 17 el Frente llamó a una protesta nacional e internacional contra "el fraude" electoral.



"#FrenteAmplioVenezuelaLibre este sábado 17 de Marzo en todo el país, tenemos la obligación de acompañar al pueblo en su lucha, en todos los Estados y Municipios de la Nación", sostuvo.



A afirmaciones en este sentido de hoy y de días pasados, Maduro siempre ha respondido reiterando su solicitud a la ONU de que acuda a Venezuela para unos comicios a los que la principal coalición opositora, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), decidió hace semanas no concurrir al considerar que las condiciones no son justas ni transparentes.



"La MUD ha solicitado al secretario general de la ONU que no vengan observadores internacionales. ¿por qué tanta contradicción? ¿Qué es lo que quieren? Yo quiero que el Secretario General de la ONU envíe una poderosa comisión de observadores", publicó Maduro en su cuenta de Twitter.

Las interrogantes de Maduro fueron respondidas poco después, por la misma red social, por el presidente de la comisión de política exterior del Parlamento, Luis Florido.

"Yo le digo qué es lo que queremos, señor Nicolás Maduro, queremos elecciones libres", señaló Florido, integrante de VP.



La solicitud de una misión de observación por parte de la ONU fue acordada por tres de los cinco candidatos presidenciales, una petición a la que su secretario general, António Guterres, todavía no ha respondido oficialmente, aunque sí generó una declaración de su portavoz, Stéphane Dujarric, el jueves.



"El secretario general no puede enviar personal de Naciones Unidas a observar unas elecciones sin un mandato específico de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad", dijo Dujarric.



El opositor candidato, Henri Falcón, apuntó ayer en un encuentro con los medios que esta petición de observación no se circunscribe solo a la ONU, sino también a instancias europeas y de integración latinoamericanas como Mercosur y Unasur y consideró que "vale la pena" que Guterres se pronuncie al respecto.



Además de Maduro y Falcón, exgobernador del estado Lara (centro occidente), se postulan para la jefatura de Estado el pastor evangélico Javier Bertucci, el empresario Luis Alejandro Ratti y el ingeniero Reinaldo Quijada. EFE