Suecia se ofrece a ayudar en conversaciones entre Corea del Norte y EE.UU.

Suecia ofreció hoy su ayuda para que se concreten las conversaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos, después de que ambas partes se mostraran esta semana abiertas a celebrar una cumbre sobre desnuclearización.



"Si podemos ayudar de alguna manera, lo haremos. Pero tampoco quiero especular demasiado con qué implicaría", dijo hoy a la agencia sueca TT el primer ministro, Stefan Löfven, desde Luxemburgo, tras reunirse con su homólogo Xavier Bettel.



Löfven -que esta semana estuvo en Washington para entrevistarse con el presidente estadounidense, Donald Trump- resaltó que Suecia tiene embajada en Pyongyang desde hace cuatro décadas y que eso "le ha dado una posición y una relación con Corea del Norte, en la que sentimos que confían en nosotros".



Que Suecia tenga representación diplomática allí, que ejerce además las funciones consulares de Estados Unidos, ha hecho que varios medios estadounidenses señalen hoy a este país nórdico como posible escenario de una reunión entre los líderes de las dos potencias nucleares, Donald Trump y Kim Jong-un.

Según adelantó ayer en su edición digital el liberal "Dagens Nyheter", el diario más prestigioso de Suecia, el ministro de Exteriores norcoreano, Ri Yong-ho, viajará "en breve" a Estocolmo para reunirse con su homóloga sueca, Margot Wallström, aunque no hay confirmación oficial.



El segundo de Exteriores de Corea del Norte, Han Song-Ryol, ya estuvo en Suecia hace unas semanas en una reunión secreta, de acuerdo con este periódico.



La delegación surcoreana que viajó recientemente a Pyongyang para encontrarse con Kim Jong-un anunció hace dos días de que el líder norcoreano está dispuesto a celebrar una cumbre sobre desnuclearización con Trump en mayo.



Aunque Trump aceptó la oferta casi de inmediato, la Casa Blanca rebajó ayer el tono y aseguró que no habrá cumbre a no ser que Washington vea antes "acciones concretas" de Pyongyang que prueben su voluntad sincera de abandonar las armas nucleares.



De producirse el encuentro, sería la primera vez que los líderes de Corea del Norte y EEUU se reúnen tras casi 70 años de confrontación iniciados con la Guerra de Corea (1950-1953) y de 25 años de negociaciones fallidas y tensiones. EFE