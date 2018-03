China reacciona y advierte a Donald Trump sobre “una guerra comercial”

Washington, Estados Unidos.



“En guerra avisada....” China advirtió ayer al Gobierno de Donald Trump que no se quedará indiferente frente a las amenazas estadounidenses contra sus exportaciones. El mandatario causó indignación en el mundo al anunciar fuertes aranceles a las importaciones de acero y aluminio, y luego amenazó con imponer “tasas recíprocas” a los socios comerciales de Estados Unidos que decidan responder con medidas similares.



Ayer, Pekín amenazó abiertamente con tomar medidas de represalia, por primera vez desde el anuncio de Trump



“China no quiere una guerra comercial con Estados Unidos”, apuntó Zhang Ysui, portavoz de la Asamblea Nacional Popular (ANP), el órgano supremo legislativo del gigante asiático.



“Pero si toman medidas que perjudiquen a los intereses chinos, en absoluto nos quedaremos de brazos cruzados”, recalcó ante la prensa.



China es, de lejos, el principal fabricante mundial de acero y de aluminio, pero solo exporta una ínfima parte de su producción a Estados Unidos. Así, solo se vería afectado marginalmente por las nuevas tasas. Y mientras Washington encadena las investigaciones y los derechos antidumping contra China en numerosos sectores, desde las lavadoras de ropa hasta los paneles solares, Zhang mostró su preocupación ante una tendencia incontrolable.



“Es crucial para todos percibir clara y objetivamente las intenciones estratégicas de la otra parte. Las decisiones fundadas en errores de juicio o en hipótesis erróneas [...] pueden tener consecuencias que ninguno de los dos países desea”, insistió.



Defensa



Pekín advirtió en varias ocasiones en los últimos meses que tomaría las “medidas necesarias” para defender a sus empresas frente a los abusos de las “decisiones proteccionistas” de Washington.



Liu He, consejero del presidente chino Xi Jinping, visitó Washington esta semana para tratar de encarrilar las relaciones económicas entre ambas potencias.



Pero los anuncios de Trump llegaron durante esta visita, como un desaire para el régimen comunista.



Trump también aumentó el tono de su retórica con la Unión Europea al amenazar con una tasa a las importaciones de autos europeos, si la UE responde a su decisión de imponer derechos de aduana al acero y aluminio.