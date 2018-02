Obama y Michelle presentan su retrato oficial en Washington

Washington, Estados Unidos.

El expresidente estadounidense Barack Obama desveló hoy su retrato oficial que colgará en la Galería Nacional del Retrato de Washington junto con el de sus predecesores en la Casa Blanca, un lienzo lleno de colorido que calificó de "ingenioso" y que fue realizado por el pintor afroamericano Kehinde Wiley.



Más de un año después de dejar la Presidencia, Obama cumplió con la tradición de dar a conocer su retrato, con el que acompañará así a los 43 presidentes que le han precedido en la Casa Blanca.



"Traté de negociar menos canas y la integridad artística de Kehinde no lo permitió. Traté de negociar orejas más pequeñas. Tampoco tuve éxito con eso", bromeó Obama en un breve discurso en la sede del museo capitalino.



En el cuadro, el expresidente aparece sentado y mirando fijamente al espectador, sobre un frondoso fondo de vegetación lleno de colores, algo que contrasta con los estilos más formales de sus antecesores.



Los retratos del primer presidente y primera dama afroamericanos de la historia de EEUU, creados por dos artistas de la misma raza, rompieron con la tradición de la Galería Nacional, contrarrestando los estilos canónicos de los presidentes blancos en sus típicas poses.

Michelle Obama también mostró su retrato, realizado por la artista afroamericana Amy Sherald, y que se exhibirá en el mismo museo.



La ex primera dama reconoció "sentirse abrumada", ya que "como habrán adivinado, no creo que haya nadie en mi familia a quien le hayan hecho un retrato antes, y menos un retrato que estará colgado en la Galería Nacional".



El retrato de la ex primera dama ha sido criticado en redes sociales, donde usuarios afirman que no tiene semejanza alguna con Michelle.