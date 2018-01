Melania se defiende tras supuesta infidelidad de Trump

Washington, Estados Unidos.

Tras los fuertes rumores sobre una supuesta crisis en el matrimonio de Donald y Melania Trump tras revelarse una presunta infidelidad del magnate con una actriz de cine para adultos, la portavoz de la primera dama de Estados Unidos tuvo que salir a desmentir las informaciones publicadas por medios locales.



"La lista variada de informaciones falaces y rotundamente falsas sobre la señora Trump por parte de publicaciones sensacionalistas y programas de televisión se ha extendido a los medios generalistas", dijo en un mensaje en Twitter la portavoz, Stephanie Grisham.





"Ella está enfocada -añadió- en su familia y en su papel como primera dama estadounidense, no en los escenarios irreales que diseminan cada día las noticias falsas".



Este mensaje llega después de que The Wall Street Journal publicara hace unos días que un abogado de Trump pagó 130.000 dólares a una actriz porno durante la campaña electoral de 2016 para que no hablara en público de una relación que habría mantenido años antes con el presidente.



Esa relación con la actriz Stephanie Clifford, conocida en la industria porno como "Stormy Daniels", habría ocurrido después de que ambos coincidieran en un torneo de golf en California en el verano de 2006, cuando Trump ya estaba casado con la actual primera dama.

Además, el rotativo sensacionalista británico Daily Mail, publicó hoy que la primera dama ha pasado algunas noches en un "exclusivo hotel de Washington lejos del presidente Trump" y su residencia habitual en la Casa Blanca.



CNN, por otro lado, publicó que la primera dama estaba en la mansión de Mar-a-Lago en Florida en un viaje no anunciado para alejarse de Washington.



Todo esto mientras Trump viajó solo a Davos (Suiza) para participar en el Foro Económico Mundial.



Melania, quien hasta ahora había acompañado a Trump en todos sus viajes internacionales, también tenía previsto ir a Davos pero lo canceló en el último momento sin dar explicaciones. EFE