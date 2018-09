"He logrado avanzar mucho en mi recuperación", Ever Velásquez

Tegucigalpa, Honduras.

El bombero hondureño Ever Miguel Velásquez, quien fue dado alta recientemente tras salir herido en un incendio, dijo este martes que se recupera satisfactoriamente en México.

Velásquez fue trasladado a México debido a la gravedad de sus quemaduras cuando combatía un incendio en La Montañita de Francisco Morazán, zona central de Honduras, el pasado 25 de abril.

"Gracias a Dios la evaluación de mi terapia, y de mi recuperación, en tan poco tiempo he logrado avanzar mucho en cuanto a mi recuperación", sostuvo el socorrista.

El bombero manifestó que buscará retornar nuevamente a sus labores después de que el proceso de recuperación finalice.

"Ya no estoy permanentemente en el centro médico, únicamente me presento para mis terapias de estiramiento y fortalecimiento de mis extremidades y otras situaciones", contó a través de una llamada telefónica a la radio HRN.

Velásquez afirmó que será operado en los próximos días, aunque "todavía no me dan una fecha exacta de cuándo serán las próximas cirugías, pues me mantienen en evaluaciones constantes a mi piel. Cuando esté apta, procederán con la cirugía".





La noticia sobre el alta del hondureño fue dada a conocer el pasado 2 de agosto por el cirujano plástico Omar Mejía.

Velásquez fue trasladado a México junto a Frank Santos Girón y Óscar Fernando Madrid, quienes no lograron sobrevivir y fallecieron días después de tocar suelo mexicano.