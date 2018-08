Fallece el poeta hondureño Pompeyo del Valle

Comayagua, Honduras.



La literatura y cultura hondureña está de luto, este jueves falleció el reconocido poeta hondureño Pompeyo del Valle Moncada.



Nacido en Tegucigalpa el 26 de octubre de 1928, muerió a los 89 años en la ciudad colonial de Comayagua.

Del Valle Moncada falleció en horas de la madrugada de este jueves por causas naturales.

Además de poeta, Del Valle era un destacado literato, ensayista y periodista.



Sus obras más destacadas son "La ruta fulgurante" (poesía, 1956), "Retrato de un niño ausente" (prosa, 1969), "Nostalgia y belleza del amor" (poesía, 1970) y "Ciudad con dragones" (poesía, 1980).



Algunos de sus trabajos han sido traducidos a varios idiomas, incluidos inglés, chino, ruso y ucraniano.

Solo la nostalgia es un poema escrito por Del Valle y LA PRENSA le invita a leerlo:



Tu cuerpo virgen es para mí sólo la nostalgia,

Sólo la orilla perdida, silenciosamente escapada

De la punta de mis dedos.



Todo un año

Pasé soñando inútilmente en tu delgada y ebria

Cintura de muchacha,

En tu rostro de niña iluminado por la estrella

Del amanecer.



Nada tengo de ti,

sino esta tristeza caída en mí pecho

Como un pájaro helado.



Te evades de mis ojos, de mis manos,

pero no de mis pensamientos

Embellecidos por la claridad de tu sonrisa apagada.



De noche, cuando quedo a solas,

No importa si a mi lado se mueven criaturas o permanecen

Inmóviles,

Tú vienes con tus pequeñas botas, con tus guantes,

Con tu abrigo de invierno hasta mi pobre rincón

Solitario.



En tu gorro de suavísima piel relucen cristales

De nieve y tus labios no me niegan su alegría.



Sonríes mientras apoyas la dorada cabeza sobre

Mi hombro

Igual que cuando allá lejos, tan lejos, en nuestra

Única tarde de amor,

Nos besamos.