Solo tres diputados de la oposición devolvieron depósito de “sueldazo”

Tegucigalpa, Honduras.



Varios diputados de los partidos de oposición devolvieron ayer a través de cheques de caja los depósitos que les hicieron a sus cuentas bancarias por concepto de aumento salarial.



Una de las primeras congresistas en anunciar con pruebas en mano el reembolso de estos fondos que superaban los 74,000 lempiras fue la jefa de la bancada del Partido Innovación y Unidad (Pinu), Doris Gutiérrez.



La parlamentaria afirmó que devolvió el dinero con el consentimiento del Pinu-SD y que no reprocha a sus colegas en la bancada que no hagan lo mismo. Dijo que ella firmó la nota de aceptación del incremento, pero que pensaba que el mismo sería de 10,000, y al enterarse de que sería de 50,000 no lo aceptó.



Más tarde confirmaron en sus cuentas de Twitter la misma acción los enlaces de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix y Carlos Zelaya, este último también recibió el mismo monto que Gutiérrez, ya que fue quien firmó la resolución con la que se aprobó el ajuste a los sueldos de los diputados.



El resto de legisladores del partido de izquierda aseguraron que también devolverán ese dinero.



La bancada de Libre se reunió el martes pasado con la dirigencia del partido y se decidió no aceptar la ampliación y regresar el aumento que cobraron en abril.



Algunos diputados, en especial los del oficialismo, han dicho que no devolverán el ajuste porque el salario actual no les ajusta.