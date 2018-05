Cortés registra 60 casos de influeza AH1N1

San Pedro Sula, Honduras.



En el tercer día de la jornada de inmunización contra la influenza, más de 11,000 sampedranos han acudido a los centros de salud a vacunarse.



Abel Ortega, jefe de Redes Integradas de los Servicios de Salud de la Región Metropolitana, dijo que jamás se había vacunado a tantas personas en una jornada.



“En dos días tenemos más de 11,000 vacunados en los 16 centros de salud de San Pedro Sula y aún tenemos población que por diferentes razones no se han vacunado”, dijo.



Agregó que debido a la gran cantidad de personas que han llegado a los centros de salud no salieron las brigadas que se tenían previstas para ir a los barrios y colonias.



“La mayoría del personal está concentrado en los establecimientos porque no se dan abasto. En San Pedro Sula se deben aplicar 100,000 vacunas”, expresó Ortega.



En los 11 municipios que comprende la Región de Salud de Cortés, la meta a vacunar son 96,394 personas, de cuales 8,712 vacunas son para enfermos crónicos y para grupos especiales 87,682. “Dentro de los cuales están trabajadores de la salud y de granjas avícolas, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y personas de la tercera edad”, detalló Lucy Aguilar, directora departamental de Salud.



La región de Cortés registra en los 11 municipios que le competen 90 casos de influenza, de los cuales 60 son AH1N1 y el resto del tipo B, siendo Choloma y Villanueva donde hay más afectados.



A nivel nacional son 150 casos y diez personas fallecidas.